Feuer über dem Strohalm: Anwohnerinnen gerettet

Erneut Brand in der Hauptstraße - Löscharbeiten mittlerweile beendet - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Wieder ein Brand in der Hauptstraße in Erlangen - nur wenige Stunden nach einem Feuer auf dem gleichen Anwesen: Einsatzkräfte mussten in der Nacht auf Samstag wegen des Feuers ausrücken. Zwei Bewohnerinnen konnten sich nicht mehr alleine retten.

Bilderstrecke zum Thema Erneut Alarm in Erlanger Hauptstraße: Wieder Feuer in Gebäude Weil sich die Flammen vom Brand am Mittag unbemerkt durch das Gebälk gefressen hatten, musste die Feuerwehr kurz vor Mitternacht noch einmal in die Hauptstraße ausrücken. Sie war bis morgens sieben Uhr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.



Das Treppenhaus des Anwesens war zu verraucht, als dass die beiden Frauen sich selbstständig ins Freie hätten begeben können. Die Feuerwehr war jedoch schnell vor Ort und konnte sie unverletzt in Sicherheit bringen. Weitere Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Haus. Die Gäste des Strohalms im Keller konnten das Gebäude alleine und unverletzt verlassen. Das Feuer war in einem Zwischenboden des Hauses ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, zur Suche nach weiteren Glutnestern musste sie den Zwischenboden vom Erdgeschoss zum ersten Obergeschoss öffnen. Allerdings konnten die Einsatzkräfte nicht ausschließen, dass sich das auf die Statik des Hauses auswirkt - sie zogen das THW zur Unterstützung heran.

Die Löscharbeiten sind mittlerweile laut Feuerwehr beendet. Der Verkehr musste für die Dauer des Einsatzes umgeleitet werden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Bereits am Mittag hatte es in einem Schuppen des Anwesens gebrannt, auch hier war die Erlanger Feuerwehr im Einsatz. Verletzte gab es bei diesem Vorfall ebenfalls nichts.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, lässt sich derzeit nicht sagen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen laut Polizei nicht vor. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

bb

