Feuerwehr Erlangen auf Tauben-Fang

Vogel flog in eine Buchhandlung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Feuerwehren retten, löschen und bergen. Hin und wieder werden die Gelbhelme aber auch zu sogenannten Kleintierrettungen gerufen - wie jüngst in Erlangen.

Der Feuerwehrmann näherte sich der Taube von hinten, aber die haute einfach ab. Schließlich gelang es doch, sie mit dem großen Kescher zu fangen. © Klaus-Dieter Schreiter



Es sind nicht immer nur die großen Einsätze der Feuerwehr, die bei den Bürgern Bewunderung auslösen für das, was die Männer und Frauen leisten können. Wie beispielsweise bei dem Großbrand kürzlich in Eltersdorf, oder nach einem spektakulären Unfall auf der Autobahn, als die Feuerwehrmänner zu Fuß durch den Stau zu dem auf dem Dach liegenden Auto liefen, weil es für die Großfahrzeuge kein Durchkommen gab.

Nein, auch kleine Einsätze, wie sie häufig unbemerkt von den Menschen in der Stadt, aber dafür umso öfter, vorkommen, lassen die Menschen staunen. So wie neulich in einer Buchhandlung am Hugenottenplatz.

Es hatte sich nämlich eine Taube in den Bücherladen verirrt. Und weil so ein Taubenschiss auf Büchern den Verkauf nicht gerade fördert, wurde die Feuerwehr zur Kleintierrettung gerufen.

Das sogenannte Kleinalarmfahrzeug ist für solche Einsätze mit allen nur denkbaren Utensilien ausgerüstet. Und so gingen die zwei Männer mit einem Großen Kescher in die Buchhandlung. Das Täubchen hatte es sich allerdings auf einem warmen Heizungsrohr, das nur schwer zugänglich war, gemütlich gemacht. Der erste Fangversuch ging darum trotz sorgfältiger Planung auch schief. Quer durch den Bücherladen segelte der Vogel und landete auf einem Bücherregal.

Allerdings hatte die Taube die Rechnung ohne die Feuerwehr gemacht. Die Brandbekämpfer, die bekanntlich schnell sind, sprinteten nämlich hinterher. Und noch ehe die Taube es sich wieder gemütlich gemacht hatte, war der Kescher über sie drübergekracht. Sie war offenbar so überrascht, dass sie das ruhig über sich ergehen ließ.

Als die Männer sie dann draußen am Tannenbaum frei ließen, drehte sie fröhlich ihre Runden über dem Hugo und hielt nach dem nächsten wärmen Plätzchen Ausschau.

kds