Feuerwehr Erlangen kann auch mit Spannungen umgehen

Gelbhelme absolvierten Spezial-Sägekurs - vor 6 Stunden

MARLOFFSTEIN/ERLANGEN - 24 Einsatzkräfte aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt haben einen Spezial-Sägekurs "Holz unter Spannung und Problemfällungen" absolviert.

Im Wald an der Straße zwischen dem Erlanger Waldkrankenhaus und Rathsberg konnten die Feuerwehrleute üben, wie man Bäume richtig fällt, so dass sie nicht in die falsche Richtung fallen. © Klaus-Dieter Schreiter



Das Waldgelände an der Straße zwischen dem Erlanger Waldkrankenhaus und Rathsberg ist nicht eben einfach. Zudem sind etliche der Bäume, die nah an der Fahrbahn stehen, problematisch, weil sie schräg hängen oder angefault sind. Da sind die Waldbesitzer gefordert, denn die haben die Verkehrssicherungspflicht. Die zuständige Forstrevierleiterin Heike Grumann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) berät die Waldbesitzer und achtet auch darauf, dass solche problematischen Bäume beseitigt werden.

Diese knifflige Arbeit haben dieses Mal aber nicht die Waldbesitzer selbst übernommen, sondern 24 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehren aus Buckenhof, Erlangen, Marloffstein, Rathsberg, Spardorf, Uttenreuth und Weiher. Und zwar im Rahmen eines Spezial-Sägekurses. Den hat Heike Grumann gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Rathsberg/Atzelsberg organisiert und ihre Forstwirtschaftsmeister abgestellt, um den Feuerwehrkräften zu zeigen, wie man kritische Bäume fachgerecht fällt.

Baum fällt richtig

Einfach nur die Kettensäge ansetzen, geht nämlich gar nicht. Darum spannen die Feuerwehrkräfte unter Anleitung von Forstwirtschaftsmeister Thomas Herzog einen Baum, der auf die Straße zu fallen droht, mit einer Seilwinde in die Richtung vor, in die er fallen soll. Dann wird er keilförmig an dieser Seite angesägt. Anschließend wird an der Gegenseite noch ein Schnitt gemacht. Das haben die Feuerwehrleute prima hinbekommen, und darum fällt der Baum mit lautem Krachen auch genau dorthin, wo sie ihn haben wollen.

Anschließend wird der Stamm auch noch per Seilwinde aus dem Wald und an den Straßenrand gezogen. Das sieht einfach aus, ist es aber nicht, und gefährlich ist es obendrein. Darum wurde die Straße zwischen dem Erlanger Waldkrankenhaus und Rathsberg während des Spezialkurses auch mehrfach komplett gesperrt.

Bäume, die der Wind umgelegt hat, fallen manchmal so, dass die Stämme gespannt sind wie ein Flitzebogen.

Am Spannungssimulator konnten die Feuerwehrleute üben, wie man einen unter Spannung stehenden Baumstamm fachgerecht durchsägt. © Klaus-Dieter Schreiter



Die dann einfach durchzusägen ist gefährlich, weil sie zurückschnellen und die Arbeiter verletzen können.

Um solche Fälle zu simulieren, hat das AELF einen Spannungssimulator angeschafft, mit dem auch die Feuerwehrkräfte üben konnten. Von diesen in Österreich hergestellten Geräten gebe es nur wenige in Bayern, aber sie seien wichtig, um die Waldarbeiter zu trainieren, erläutert Heike Grumann.

Dieses Mal durften die Feuerwehrleute an das Gerät, setzten Treppenschnitte, V-Schnitte, Stechschnitte oder zerfetzte Schnitte, je nachdem wie die Stämme in der Maschine künstlich gespannt waren. Dabei konnten Männer und Frauen erfahren, wie Stämme beim Einsägen reagieren, wenn sie in verschiedene Richtungen unter Spannung stehen. Forstwirtschaftsmeister Robert Müller aus dem Walderlebniszentrum Tennenlohe und seine Kollegen Thomas Henneberger und Tobias Sauer gaben den Feuerwehrleuten Tipps dazu.

"Wir sensibilisieren auch die Bürger und vor allem die Waldbesitzer darüber, wie gefährlich es ist umgestürzte Bäume zu zersägen", sagt der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Rathsberg/Atzelsberg, Bernd Essing. Gefahrlos zu üben sei wichtig, meint Heike Grumann. Und wenn dann auch noch ein Waldbesitzer wie Essing seinen Forst zur Verfügung stellt, um dort die Theorie des Baumfällens in die Praxis umzusetzen, ist ein Sägekurs natürlich besonders effektiv.