Feuerwehr im Großeinsatz: Rauch strömt aus Erlanger Keller

Verdacht auf Brand in Gebäude der Sparda-Bank - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Rauchentwicklung im Keller der Sparda-Bank an der Ecke Nürnberger Straße / Werner-von-Siemens-Straße hat die Erlanger Feuerwehr gestern Mittag erheblich beschäftigt. Rund zwei Dutzend Menschen mussten vorsorglich ihre Büros verlassen.

Der Alarm ging gegen 12.45 Uhr bei der Feuerwehr ein, und als der Löschzug nur knapp zwei Minuten später an dem Gebäude eintraf, war der Keller schon stark verraucht. Auch im Treppenhaus hatte sich Rauch ausgebreitet. Darum wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Erlangen Stadt alarmiert. Etliche Personen hatten das Gebäude bereits selbst verlassen, weitere wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Mitarbeiter, die sich im rauchfreien Bereich befanden, konnten hinter verschlossenen Türen in ihren Büros bleiben.

Drei Trupps drangen mit schwerem Atemschutz in den Keller des Gebäudes vor, konnten jedoch zunächst keinen Brandherd ausmachen. Nachdem das Haus mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht worden war, stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass es noch aus einem Lüftungsschacht heraus qualmte. Dort waren offenbar, so vermutet Einsatzleiter Christian Seitz, Laub und Abfall durch eine unachtsam weg geworfene Zigarette in Brand geraten.

Der Rauch war dann in den Keller und durch das gesamte Gebäude gezogen. Die Feuerwehr setzte den Schacht kurzerhand unter Wasser. Der Rettungsdienst war zwar mit mehreren Fahrzeugen, einem Einsatzleiter und einem Notarzt und angerückt, Verletzte waren aber glücklicherweise nicht zu beklagen. Es kam jedoch zu Verkehrsbehinderungen sowohl auf der Nürnberger Straße, als auch auf der Werner-von-Siemens-Straße. Die Mitarbeiter der Firmen in dem Gebäude konnten nach knapp einer Stunde wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

