Feuerwehr löscht brennenden Müllcontainer in Erlangen

Warum der Abfall in Brand geraten war, konnte nicht mehr festgestellt werden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Container mit gepresstem Restmüll ist auf dem Gelände der Müllumladestation am Erlanger Hafen in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber schnell im Griff.

Um an die Glut zu gelangen öffneten die mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Kräfte den Container und setzten den Inhalt dann unter Schaum. © Klaus-Dieter Schreiter



Am Dienstagvormittag kurz nach zehn Uhr drang plötzlich dichter Rauch aus einem Container des Zweckverbands Abfallwirtschaft in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt (ZVA) an der Erlanger Müllumadestation.

Mit solchen Containern wird der gepresste Restmüll auf dem Schienenweg zu den Müllheizkraftwerken in Bamberg und Coburg transportiert. Eigene Löschversuche des Personals halfen offenbar nichts, darum wurde die Erlanger Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit dem Löschzug an. Um an die Glut zu gelangen öffneten die mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Kräfte den Container und setzten den Inhalt dann unter Schaum. Die glimmenden Reste zogen sie dann mit Hacken aus dem Container.

Später wurden die Feuerwehrmänner von einem Bagger abgelöst, der den Müll vor dem Container verteilte, wo die heißen Reste einfacher abgelöscht werden konnten. Schon nach kurzer Zeit zeigte die Wärmebildkamera keine Glutnester mehr an. Warum der Müll in Brand geraten war, konnte nicht mehr festgestellt werden. Materieller Schaden ist nicht entstanden, verletzt wurde glücklicherweise auch niemand.

