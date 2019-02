Feuerwehr sucht in Erlangen nach Brand

Frau hatte Alarm geschlagen, weil sie Rauch gerochen hatte - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil eine Frau am frühen Samstagmorgen in Erlangen Rauchgeruch in der Anderlohrstraße bemerkt hatte, hat sie die Feuerwehr alarmiert.

War ein Zigarettenraucher am Balkon schuld am Feuerwehreinsatz in Erlangen? © Klaus-Dieter Schreiter



Gegen 2.20 Uhr am Samstagmorgen ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, dass es in der Anderlohrstraße zwischen den dortigen Hochhäusern irgendwo qualmen sollte. Eine Anwohnerin meinte, den Rauch gerochen zu haben. Der Löschzug der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren schnell zur Stelle, doch eine Rauchentwicklung konnte dort nicht festgestellt werden.

Weil auch vom Balkon der Frau aus nichts zu sehen war, fuhr die Feuerwehr die Drehleiter aus, um von dort Ausschau zu halten. Gleichzeitig streiften die Kräfte um die Hochhäuser. Als trotz intensiver Suche nach einer halben Stunde nichts festgestellt werden konnte, rückte die Feuerwehr wieder ab. Vermutet wird von der Feuerwehr, dass irgendwo jemand auf einem Balkon geraucht hatte, und der Qualm dann wohl zu der Anruferin rüber gewabert sein könnte.

kds