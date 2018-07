Feuerwehreinsatz in Erlangen: Röthelheimbad gesperrt

Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort, um einen Chemikalien-Austritt zu prüfen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Erlanger Röthelheimbad konnte am Samstagmorgen nicht wie gewohnt seine Pforten für Besucher öffnen, denn ein Unfall mit Gefahrgut rief dort die Feuerwehr auf den Plan. Der Bereich um das Bad wurde weiträumig abgesperrt.

Gesperrte Pforten statt Badespaß: Am frühen Morgen musste die Erlanger Feuerwehr zum Röthelheimbad ausrücken - dort hatte es offenbar einen Gefahrengutunfall gegeben. © Harald Sippel



Laut Angaben der Feuerwehr ging der Alarm über einen möglichen Gefahrgutunfall um 6.57 Uhr bei der Zentrale ein. Sofort rückte die Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräften zum Röthelheimbad aus. Was genau dort passiert ist, ist noch nicht ganz klar. Offenbar wurde jedoch in einem Raum, in dem Chlorflaschen gelagert wurden, etwas vertauscht.

Feuerwehrkräfte in Chemieschutzanzügen prüften vor Ort, ob ein Gefahrenstoff ausgetreten sein könnte. Gegen 9.15 Uhr gab es dann aber Entwarnung. Nach ersten Informationen trat der Gefahrstoff nicht aus. Nach den Aufräumarbeiten wird der Einsatz somit rasch beendet werden können.

Das Röthelheimbad, das Hallenbad und auch das Freibad, sind für die Besucher geschlossen, das Gebiet war während des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Auch die Hartmannstraße, in der das Bad liegt, war gesperrt. Auf die Frage, ob das Bad im Laufe des Tages wieder geöffnet werden würde, gab es am Samstagmorgen aus dem Röthelheimbad lediglich die Antwort, dass man dazu momentan keine Auskunft geben kann.

