Feuerwehreinsatz nach Kochversuch in Erlangen

In der verlassenen Wohnung stand ein Kochtopf auf einem angeschalteten Herd - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Schreck in der Mittagszeit: Da drang plötzlich Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss eines Wohnhauses am Eichenweg. Mit dem Löschzug rückte die alarmierte Feuerwehr an.

Da steht der Übeltäter. Solche Unachtsamkeiten können schlimme Folgen haben. © Klaus-Dieter Schreiter



Der mit Atemschutz ausgerüstete Löschtrupp fand die Wohnung verlassen vor, aber einen Topf mit Essen stand auf dem eingeschalteten Herd. Das Metallgefäß war schon fast ausgeglüht, das Essen nur noch rauchende Kohle.

Der Topf wurde nach draußen gebracht, das Haus mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Glücklicherweise haben die Nachbarn richtig und schnell reagiert, sonst hätte es leicht schlimmer ausgehen können. Und verletzt wurde auch niemand, so dass der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst nicht eingreifen musste.

kds