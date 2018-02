Feuerwerk der guten Laune beim Erlanger Seniorenfasching

Narrlangia Rot-Weiß hatte in den Aurachsaal eingeladen - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Ein Feuerwerk der guten Laune und erstklassigen Karneval bot die Seniorenprunksitzung der Karnevalsgesellschaft Narrlangia Rot-Weiß ihren Gästen im Aurachsaal.

Die rot-weißen Tanzgardemädchen trugen mit ihrem beeindruckenden Können zu einem gelungenen Nachmittag für die Senioren bei. © Torsten Hanspach



Ansteckende Begeisterung versprühten schon die Kleinsten mit ihren Tanzformationen, den Fünkchen und den Lollipops. Und dass Karnevalstanz Akrobatik mit Leistungssport vereint, bewiesen die erstklassigen Tanzgarden und die Solo-Tanzmariechen Magdalena, Vanessa und Liv auf beeindruckende Weise. Komödiantisch heiß her ging es mit den ‚Linden aus Heiligenstadt‘, während das Männerballett eine Reise zu den Kannibalen wagte.

Herzhafte Lacher gab es für die mit spitzer Zunge geführten Büttenreden und die schon legendäre Slapstick-Einlage ‚Dick und Doof‘ von Albrecht Mikulaschek und Josef Lampenscherf.

Dazu gab es jede Menge selbstgebackene Kuchen von den Helfern der Narrlangia. Am 9. Februar steht der Hausball an und am Sonntag der Faschingsumzug.

