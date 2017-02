Feurige Tänzerinnen und Strand-Flair beim Karibikfasching

ERLANGEN - Live-Musik, Samba-Kapelle mit feurigen Tänzerinnen, fünf Tonnen Sand in der Kellerbühne mit einer einzigartigen Strandbar und DJs auf allen drei Areas: Der Karibik-Fasching im E-Werk ist wieder einmal ein Höhepunkt gewesen im Erlanger Faschingskalender und hat für echtes Karibik-Feeling gesorgt.

Die Verkleidungen der fast 3000 Gäste waren überaus phantasievoll und verliehen dem größten Partyspaß östlich von Havanna ebenso ein großartiges Flair wie die aufwändigen Dekorationen in allen Räumen.

Für ein echtes musikalisches Highlight hatten die Macher des Karibikfaschings ebenfalls gesorgt. Denn kein Geringerer als Mayito Rivera, der einst das Gesicht der erfolgreichen kubanischen Band "Los Van Van" war, präsentierte in der Clubbühne mit seiner Band "Sons of Cuba" eine geballte Ladung perfekter Arrangements und eine Mixtur aus modernen und klassischen Salsa-, Rumba-, Afro- und Timbarhythmen bis hin zu Jazz und Funk.

In den Pausen sorgte DJ José, den Erlangern besser bekannt als SPD-Stadtrat José Luis Ortega Lleras, für karibische Rhythmen. Auch in den anderen Räumen machten DJs Stimmung, die sich steigerte je später es wurde. Spät abends trat dann eine Trommelgruppe auf und brachte die Luft in dem Partytempel regelrecht zum Vibrieren. Als dann die brasilianischen Tänzerinnen erschienen und sich nach den Rhythmen räkelten gab es fast kein Halten mehr.

Wem das alles zu viel wurde, der konnte in der Kellerbühne auf den Liegestühlen im Sand oder an der Bar bei karibischem Essen und Cocktails entspannen. Und so hatten schöne Engel, grässliche Teufel, bunte Clowns, Schlümpfe und karibische Schönheiten bis fast zum Sonnenaufgang ihren Spaß. Und wer nicht rechtzeitig gekommen war musste wegen Überfüllung draußen in der Schlange warten. Das war bereits gegen Mitternacht der Fall.

