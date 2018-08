Feuriges Finale der Erlanger Schlossgartenkonzerte

Reihe gingen mit einer Änderung zu Ende - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zum Ende gab es noch eine kurzfristige Programmänderung. Das aber tat den Erlanger Schlossgartenkonzerten keinen Abbruch: Die Reihe ist beliebt wie eh und je — und konnte auch 2018 rund 10 000 Besucher verbuchen.

Eine ganz eigene Mischung aus HipHop, Soul, Funk und Pop präsentierte die Formation #zweiraumsilke. Die Band war für die Erlanger Gruppe Bülbül Manush kurzfristig in Erlangen eingesprungen. © Michael Müller



Unvorhergesehenes haben Edith Scholz und Bodo Birk bei den Schlossgartenkonzerten sicher schon oft erlebt, aber dass wegen eines Trauerfalles in der Familie eines Bandmitgliedes das Abschlusskonzert ausfallen musste, kommt dann doch nicht alle (Sonn)Tage vor. Die Organisatorin der beliebten Reihe und der städtische Abteilungsleiter für Festivals und Programme aber machten auch aus dieser Situation das Beste – und sorgten mit der fränkischen Formation #zweiraumsilke für einen grandiosen Abschluss der diesjährigen Veranstaltung.

)Ohne zu zögern sprangen die Musiker für ihre Freunde und Kollegen der Erlanger Weltmusiktruppe Bülbül Manush ein — und lieferten ein Konzert, das mit feurig-flotten Rhythmen und frech-ironischen deutschen Texten wunderbar zu den Sauna-Temperaturen passte. Die kleine Enttäuschung, die sich nach der Ansage bei einigen der rund 1000 Besucher über die Änderung kurz breitmachte, war schnell vergessen, als die Gruppe ihre ganz eigene Mischung aus HipHop, Soul, Funk und Pop präsentierte. Den ein oder anderen, der mit seinem Stuhl einen Schattenplatz weit weg von der Bühne ergattert hatte, zog es schließlich mitten hinein in die sonnige Wiese — zum gemeinsamen Grooven und Klatschen.

"Wir sind froh, dass wir schnell einen Ersatz finden konnten", sagte dann auch Scholz am Rand der Veranstaltung im Gespräch mit den EN, "Kultur muss schnell und flexibel reagieren".

Schließlich, so die Organisatorin, wäre es schade gewesen, wenn das letzte Konzert nicht hätte stattfinden können. Zumal 2018 für die Veranstalter (erneut) ein besonders erfolgreiches Jahr war: "Wir sind mit der Saison sehr zufrieden", so Scholz.

Die acht Konzerte zogen insgesamt rund 10 000 Zuhörer an, bei manchen Auftritten versammelten sich sogar um die 1700 Gäste vor der Orangerie, und das, so Scholz, trotz der großen Hitze. Klarer Vorteil des Wetters: Keines der Konzerte musste heuer in einen Innenraum verlegt werden.

sc