Figurentheater-Festival: Erfolgsgeschichte mit Misstönen

ERLANGEN - Ausverkaufte Vorstellungen und enttäusche Theaterfreunde: Beim Figurentheater-Festival hat die Kartenvorverkaufs-Praxis für Unruhe gesorgt.

Spektakuläre Produktionen sorgen für ausverkaufte Vorstellungen: das Finale mit Etienne Saglio im proppenvollen Markgrafentheater. © Fotos: Erich Malter



71 Ensembles und Künstler aus 21 Ländern in 150 Veranstaltungen. Das sind 192 Stunden, in denen sich über 20 000 Besucher an Inszenierungen erfreuten – und vereinzelt mal ärgerten, die falsche Veranstaltung herausgepickt zu haben. Die Zahlen des Figurentheater-Festivals sind eindrucksvoll. Gerade in Erlangen gibt es so gut wie keine Vorstellung, die nicht ausverkauft ist.

Fest steht: Dieser Veranstaltungsreigen ist ein Glücksfall für alle Kulturfreunde der Region. Ganz besonders für das anspruchsvolle Erlanger Publikum. Schließlich gibt es bei diesem Stelldichein des zeitgenössischen Figuren-, Bilder- und Objekttheaters alle zwei Jahre jenseits des Stadttheater-Alltags Produktionen, die ansonsten nur in Metropolen zu sehen sind.

Doch wer genauer hinsieht und hinhört, vernimmt bei der 20. Auflage seltsame Misstöne. Paradoxerweise aufgrund des großen Erfolgs. Gerade Stücke der "alten Bekannten" wie Neville Tranter oder spektakuläre Großproduktionen sind in Rekordzeit ausverkauft. Wer hier nicht über einen schnellen Finger an der Computer-Tastatur beim Internet-Kartenkauf verfügt, sondern sich brav am Morgen in die lange Schlange bei den Vorverkaufsstellen einreiht, hat oft keine Chance auf ein Ticket.

Der Auftakt mit der „Nacht der Maulwürfe“ im Markgrafentheater. © Fotos: Erich Malter



Die Veranstalter haben erkannt, dass dies für viel schlechte Stimmung sorgt. Aber wachsen kann zumindest in Erlangen das Festival kaum noch. Nicht nur wegen fehlender personeller und finanzieller Ressourcen im Kultur-amt. Es geht auch um Inhalte: Zwar versteht sich das "FiGu" als offen in alle Spielarten, doch in die Beliebigkeit sollte die Auswahl nicht abdriften. Sinn macht es also, über andere Formen des Vorverkaufs (vielleicht mit einem extra Kontingent für die Vorverkaufsstellen?) nachzudenken.

Noch eine "Baustelle": Nachdem heuer das Thema Inklusion mit viel Engagement (Infos in "einfacher Sprache", Gebärdendolmetscher etc.) angegangen wurde, müssen dafür zusätzliche Mittel von der Politik anvisiert werden. Nicht wenige Stadträte (bei einigen Vorstellungen hatte man den Eindruck, beim kleinen Parteitag der Erlanger SPD zu sein) konnten sich davon überzeugen, dass gerade ein Festival ein idealer Ort ist, um das Thema "Teilhabe" in die Kultur zu tragen.

