Film zeigt Erlanger Feuerwehr im Notfall

Ab sofort Teil der aktuellen Ausstellung im Stadtmuseum - 14.04.2017 19:00 Uhr

ERLANGEN - Die Erlanger Feuerwehr im Einsatz: Eine neu erstellte Film-Dokumentation über den Ernstfall ist nun in der aktuellen Ausstellung "Macht und Millionen – Heute regiere ich!" des Stadtmuseums zu sehen.

Bitte sehr: Friedhelm Weidinger (l.), Markus König (2.v.l.) und Christian Seitz (r.) bei der Übergabe des Films an Brigitte Korn und André Widmann. © Klaus-Dieter Schreiter



Bitte sehr: Friedhelm Weidinger (l.), Markus König (2.v.l.) und Christian Seitz (r.) bei der Übergabe des Films an Brigitte Korn und André Widmann. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Als Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger bei der Eröffnung der Ausstellung "Macht und Millionen – Heute regiere ich!" im Stadtmuseum war, glaubte er im wahrsten Sinne des Wortes "im falschen Film" zu sein. Denn dort, wo es um die Erlanger Feuerwehr geht, lief ein Film von der Feuerwehr Tübingen.

"Das geht gar nicht", dachte sich Friedhelm Weidinger und beauftragte sofort sein Arbeitsteam für die Öffentlichkeitsarbeit damit, einen Film von der Erlanger Wehr zu drehen. Spezialist dafür ist Markus König von der Wachabteilung drei. Nicht nur mit seiner Videokamera machte er sich ans Werk, auch mit der Drohne von hoch droben wurde gefilmt.

Sämtliche Schritte, vom Alarm bis zum Ausrücken, wurden auf dem Streifen festgehalten, die echte Einsatzfahrt wurde dann aber aus dem Archiv genommen.

Auch etliche Einsatzfotos sind in den Film hinein geschnitten worden.

Kürzlich haben dann Weidinger, sein Jungfilmer Markus König und der Sachgebietsleiter Einsatzvorbereitung und EDV, Christian Seitz, das Werk in das Stadtmuseum gebracht und an Museumsleiterin Brigitte Korn und ihren Mitarbeiter André Widmann übergeben. "Normalerweise ist es ein ‚No Go‘, noch einmal etwas zu ändern, wenn eine Ausstellung fertig ist", meinte Korn. Sie war allerdings von dem Engagement der Feuerwehr und vor allem von dem Ergebnis der Dreharbeiten so begeistert, dass sie sofort den Tübinger Film gegen den Erlanger austauschen ließ. Wenn sie gewusst hätte, dass es bei der Feuerwehr so talentierte Filmemacher gibt, dann hätte sie selbstredend von Anfang an auf deren Kompetenzen zurückgegriffen, sagte sie.

Und so können die Museumsbesucher nun, wenn sie eine "Million" einwerfen in den Automaten vor dem Flachbildschirm in der Feuerwehr-ecke im Erdgeschoss, die Erlanger Feuerwehrmänner sehen, wie sie aus ihren Ruheräumen stürzen und hinunter in die Garagen rutschen, wie sie ausrücken und mit Blaulicht und Martinshorn durch die Äußere Brucker Straße fahren. Aber Vorsicht: Wenn sie dann das Löschen beginnen, könnte man als Museumsbesucher vor dem Bildschirm auch schon einmal nass werden.

Öffnungszeiten: Di./Mi./Fr. 9 bis 17 Uhr, Do. 9 bis 20 Uhr, Sa./So./feiertags 11 bis 17 Uhr, Karfreitag geschlossen.

kds