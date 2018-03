Finanzführerschein für Erlanger Schüler

ERLANGEN - Auch Jugendliche verschulden sich. Daher geht die Schuldnerberatung der Caritas nun auch in Erlanger Schulen und bietet Jugendlichen einen Finanzführerschein an.

Die Faszination am Handy beginnt früh, bei der Verschuldung von 18- bis 25-Jährigen sind Mobiltelefone das Problem Nummer eins. © Tobias Hase/dpa



Letztes Jahr war Jubiläum. Seit 30 Jahren bietet die Caritas eine Schuldnerberatung in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt an. "Jubiläum — naja, das sage ich etwas verhalten, denn eigentlich ist das ja kein Grund zum Feiern", sagt Verena Zepter, die Leiterin der Schuldnerberatung. Nur zu gut kennt sie aus ihrer Arbeit tragische Schicksale, die sich hinter dem Wort "Verschuldung" verbergen. Sie weiß von der Existenzangst, die damit einhergeht, und dass diese Angst massive gesundheitliche Probleme — Schlafstörungen, Depressionen, Bluthochdruck — auslösen oder auch Beziehungen stark belasten kann.

Der Job von Verena Zepter und ihren Kollegen ist es, zu helfen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Doch sie würden gern viel früher ansetzen, "nämlich beim Thema finanzielle Bildung". Denn zwar finde in der Schule wirtschaftliche Bildung statt, allerdings in einem eher übergeordneten Rahmen. Ein Beispiel? "Die Frage, was ein Dispokredit ist, wird zwar bei der Aufklärung über Bankgeschäfte erwähnt", sagt Verena Zepter. "Aber aufs eigene Leben der Jugendlichen übertragen wird das meistens nicht."

Künftig will die Caritas-Schuldnerberatung verstärkt auf Schulen, Jugendclubs und Berufsausbildungsstätten zugehen und ihnen das Angebot machen, in einer Doppelstunde Aufklärungsarbeit zu betreiben und den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gelegenheit zu geben, einen Finanzführerschein zu machen. Die Stadt Erlangen fördert das Projekt finanziell.

Bei bisherigen Besuchen in Schulklassen fiel den Caritas-Mitarbeitern jedenfalls auf, dass Jugendliche häufig sehr uninformiert sind. Das liege auch daran, so Zepter, dass das Thema Finanzen auch in den Familien oftmals komplett ausgespart wird. Nach dem Motto: Über Geld spricht man nicht. Weder wenn man es hat, noch wenn man es nicht hat. Dann nämlich sei das Thema meistens sehr schambesetzt, weiß Zepter.

Den Umgang mit Geld können Kinder nicht lernen, so Zepter, wenn Eltern nie transparent machen, wie die Dinge finanziert werden. Was kostet die Miete, was der Strom, was das Telefon? Was kostet duschen?

Was kostet es, wenn der PC den ganzen Tag und die Nacht über läuft? Das sei eine banale Geschichte, die die Beraterinnen mit den Jugendlichen zusammen ausrechnen. Und Erstaunen ernten, dass der PC im Dauerbetrieb zwischen 13 und 15 Euro im Monat frisst.

Wichtig sei auch, dass Kinder ein eigenes Taschengeld haben. Denn nur durch Üben und durch Fehlentscheidungen machen sie eigene Erfahrungen. Und wenn Eltern zum Taschengeld etwas "dazu schießen", dann seien das eben im Grunde Schulden, die die Kinder machen. Auf diesen Hinweis von Verena Zepter reagieren sowohl Kinder als auch Eltern meist mit Erstaunen.

Sich bewusst zu machen, wie viel Geld einem tatsächlich zur Verfügung steht und wie viel man für was ausgibt, ist dann auch später wichtig. 600 Euro Lehrlingsgehalt seien zunächst viel für jemanden, der vorher 20 Euro Taschengeld im Monat hatte, meint Verena Zepter. Aber eine ganz andere Sache sei es wiederum, wenn man von zuhause ausziehe und sich sein Leben selbst finanzieren muss.

Das Problem Nummer eins der Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen sei aber zweifellos das Handy. "Eigentlich wäre es kein Problem, wenn man sich auf den Prepaid-Bereich beschränken würde", sagt die Schuldnerberaterin.

Doch dies sei häufig nicht der Fall. Zu verlockend sei es, wenn Mobilfunkfirmen damit werben, dass man bei ihnen ein neues Handy für einen Euro im Monat bekomme.

Im Grunde sei es jedoch so, dass man mit Abschluss eines solchen Vertrages Schulden mache, warnt Zepter. "Das ist nichts anderes als ein Minikredit vom Mobilfunkunternehmer." Danach heißt es, den Kredit abzubezahlen — 24 Monate lang.

