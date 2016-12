Firmenspende hilft Erlanger Schulprojekt

Unternehmen ermöglicht Kindern Trommelkurse - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Unternehmen Dr. C. SOLDAN unterstützt das Projekt „Trommelpower“ des Sonderfonds für Kinder der Bürgerstiftung Erlangen.

Gemeinsame Freude über den Fortgang des Projekts bei (v.l.) Jutta Dirr (Hedenus-Schule), Katrin Lehr (Musikstiftung), und (vordere Reihe) Oliver von Flotow (Vorstand Bürgerstiftung), Theresa Driza (Musiktherapeutin Hedenus-Schule), Ute Hirschfelder (Bürgerstiftung) und Heidi Soldan (Dr. C. Soldan). © privat



Gemeinsame Freude über den Fortgang des Projekts bei (v.l.) Jutta Dirr (Hedenus-Schule), Katrin Lehr (Musikstiftung), und (vordere Reihe) Oliver von Flotow (Vorstand Bürgerstiftung), Theresa Driza (Musiktherapeutin Hedenus-Schule), Ute Hirschfelder (Bürgerstiftung) und Heidi Soldan (Dr. C. Soldan). Foto: privat



„Ich trommle mit der besten Klasse der Welt zusammen“, strahlt die zwölfjährige Chiara. „Ich wollte schon immer trommeln. Mit Trommelpower hat sich mein Wunsch erfüllt.“ Die Hermann-Hedenus-Mittelschule Erlangen bietet das Musik-Projekt des Sonderfonds für Kinder, Bürgerstiftung Erlangen, seit September 2014 in den fünften und sechsten Klassen an.

Zum Abschluss des ersten Projektteils im aktuellen Schuljahr fand unter der Leitung von Musiktherapeutin Theresa Driza eine Aufführung in der Aula statt. Rund 90 Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre selbst erarbeiteten Stücke.

„Trommelpower, Musik für ein besseres Miteinander, ist ein Gewaltpräventionsprojekt an Erlanger Schulen. Die Kinder lernen, Werte wie Rücksichtnahme, Achtsamkeit und Respekt gegenüber anderen bewusst zu erleben“, erklärte Ute Hirschfelder, Verantwortliche für den Sonderfonds für Kinder und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung. „Das Projekt trägt maßgeblich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.“ Und auch Albion (10), Alton (12) und Lilly (11) sind sich einig: „Durch Trommelpower lernen wir, uns zu benehmen. Eine feste Regel lautet zum Beispiel: Wenn getrommelt wird, reden wir nicht. Wenn wir reden, trommeln wir nicht.“ Regelmäßige Auftritte fördern zudem das Selbstwertgefühl der Kinder.

Unklar blieb bis vor kurzem, ob das Projekt auf Grund der knappen Fördermittel an der Hermann-Hedenus-Mittelschule nach den Weihnachtsferien fortgeführt werden kann. Doch ist dies nun dank einer Spende von 9000 Euro des Familienunternehmens Dr. C. SOLDAN an den Sonderfonds für Kinder möglich.

„Wir freuen uns sehr, die Trommelpower und damit viele Kinder in Erlangen ab sofort zu unterstützen“, betonte Heidi Soldan, verantwortlich für Corporate Social Responsibility bei Dr. C. SOLDAN.

Aktuell wird das Projekt an vier Erlanger Schulen durchgeführt. Allen kommt nun die Spende des Familienunternehmens zugute.

