Mit einer Drehleiter rückten die Einsatzkräfte an, um dem Brand in dem Mehrfamilienhaus Herr zu werden. Nachdem die Dachterrasse in der Kirchenstraße Feuer gefangen hatte, griffen die Flammen auch auf den Dachstuhl über. Im Zuge der Nachlöscharbeiten mussten Teile des Dachs geöffnet und abgetragen werden. Die Zufahrtstraßen rund um den Brandort mussten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro. © NEWS5 / Oßwald