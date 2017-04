Flammen in Wohnheim: Großeinsatz in Erlangen

Feuer war allerdings vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Ein Feuer in einem Wohnheim an der Haagstraße in Erlangen hat am Donnerstag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Letztendlich war alles allerdings halb so schlimm.

Ein Feuer in einem Wohnheim an der Haagstraße hat einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. © Klaus-Dieter Schreiter



Kurz vor 14 Uhr meldete die Bewohnerin eines Studentenwohnheims an der Haagstraße bei der Integrierten Leitstelle in Nürnberg ein Feuer in ihrer Wohnung . Weil es sich bei einem Wohnheim um ein sogenanntes "Sonderobjekt" handelt, löste die Leitstelle sofort Großalarm aus.

Neben Erlanger Feuerwehren rückten darum mehrere Notärzte und Rettungswagen und auch mehrere Streifen der Polizei an. Sammelplatz für die Retter war der Parkplatz an der Ecke Haag-/Bayreuther Straße. Die Feuerwehr bugsierte auch die Drehleiter durch die engen Wege, um von außen an den vermeintlichen Brandherd im dritten Stock zu gelangen.

Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es zwar in einer Küchenzeile gebrannt hatte, die gescheiterte "Köchin" das Feuer aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht hatte. Die Brandbekämpfer löschten die glimmenden Reste mit Handlöschgeräten ab. Gleichzeitig wurde das verqualmte Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Der Sachschaden hält sich laut Polizei in Grenzen, verletzt wurde niemand.

