Flaschen-Parade in Erlangen als Ärgernis

Altglascontainer Ecke Paulistraße/Westliche Stadtmauerstraße oft zum Überlaufen voll - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Eigentlich reichen die Altglascontainer ja aus, die überall im Stadtgebiet stehen. Selten sind sie überfüllt, meist ist es dort auch sauber. Gut, Scherben liegen dort manchmal auch herum, so dass man mit dem Fahrrad besser nicht direkt dorthin fährt.

Flaschen leer, Container voll — so in etwa schaut es regelmäßig bei den Altglascontainern Ecke Westliche Stadtmauerstraße/ Paulistraße aus. © Foto: Schreiter



Flaschen leer, Container voll — so in etwa schaut es regelmäßig bei den Altglascontainern Ecke Westliche Stadtmauerstraße/ Paulistraße aus. Foto: Foto: Schreiter



Aber es kann ja mal vorkommen, dass man das Einwurfloch nicht richtig trifft und eine Flasche auf das Pflaster knallt. Bei den Containern an der Ecke Paulistraße/ Westliche Stadtmauerstraße geht es allerdings etwas anders zu.

Dort lädt offenbar eine nahe Gaststätte ihre leeren Flaschen ab, und das sind nicht wenige. Denn dieser Laden hat die ganze Nacht geöffnet, und es sammelt sich so einiges an Leergut an. Das wird dann einfach vor den nahen Altglascontainer gestellt, obwohl in die Einwurflöcher an der Rückseite eigentlich noch Glas hineinpassen würde. Das sieht dann richtig schlimm aus.

Vielleicht sollte die Stadt mal veranlassen, dass der Entsorger den Altglascontainer direkt vor die Gaststätte stellt. Das hätte die Vorteile, dass die "Aufräumer" nicht so weit laufen müssen, und der "Normalbürger" den Altglascontainer bis zur nächsten Leerung problemlos nutzen kann.

kds