Am Strand sieht man sie öfters, die runde Scheibe, die durch die Luft segelt. In Franken gibt es eine ganze Frisbee-Sport-Szene. Einmal im Jahr trifft sie sich zum Ultimate Frisbee Turnier in der Erlanger Uni-Sporthalle in der Gebberstraße. Wir haben die Bilder dazu. © Horst Linke