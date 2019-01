Flüchtender verletzt Personen in Erlanger Geschäft

ERLANGEN - Ein 35-jähriger Mann hat nachmittags in einem Laden in der Innenstadt den Inhalt mehrerer Flaschen im Mülleimer des Kaufladens ausgeleert. Der Filialleiter sprach den Mann daraufhin an, was dem 35-Jährigen aber offenbar nicht gefiel.

Symbolbild Polizei Foto: mk



Als schließlich ein Sicherheitsdienstler der Situation beiwohnte, wurde er vom 35-Jährigen zur Seite gestoßen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht und rannte durch das gesamte Gebäude. Dabei stieß er offensichtlich ungewollt gegen eine Passantin, die im Nachgang Schmerzen im Oberkörperbereich verspürte.

Zwischenzeitlich wurden weitere Security-Leute auf den in Rage geratenen Mann aufmerksam. Der 35-Jährige konnte letztendlich im Außenbereich des Kaufhauses vom Sicherheitspersonal angehalten werden. Bis zum Eintreffen der Polizei verletzte der Mann einen der Festhaltenden

durch einen Biss ins Bein.

Der mit über 0,5 Promille Alkoholisierte wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in einer Fachklinik untergebracht. Bei dem Vorfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Gegen den Erlanger wird wegen mehrfacher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

