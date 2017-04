Flüchtlinge lernen in Erlangen mehr als Maltechnik

"Traumraum Deutschland": Unter diesem Motto bringt Kunstunterricht am Marie-Therese-Gymnasium Gymnasiasten und junge Flüchtlinge zusammen

ERLANGEN - In diesem Schuljahr findet immer Montagnachmittag ein besonderer Kunstunterricht am Marie-Therese-Gymnasium (MTG) statt. Ein P-Seminar, an dem auch junge Flüchtlinge teilnehmen, die die Berufs- oder Fachoberschule besuchen. Bei diesem Projekt gibt es mehr zu lernen als reine Maltechnik.

Junge Flüchtlinge nehmen am Marie-Therese-Gymnasium in Erlangen am Kunstunterricht teil. Foto: Harald Sippel



"Morgen ist schöner". Das, sagt Basel, bedeuten die arabischen Schriftzüge, die er gerade auf sein Bild geschrieben hat. Vor dem 17-Jährigen liegt ein Israel-Bildband. Die geöffnete Seite zeigt ein Mausoleum in der Moschee Haram el-Khalil in Hebron. Die Farben erinnern Basel an seine Heimat.

Basel und sein älterer Bruder sind aus Damaskus geflohen. Jetzt leben sie in Erlangen. Beide kommen regelmäßig in den Kunstunterricht ins Gymnasium, Basel malt Bilder, Qussay schaut zu. Er spielt lieber Fußball, begleitet aber seinen Bruder. Und fühlt sich sichtlich wohl. Leichtigkeit und zugleich Konzentriertheit: Das ist die Atmosphäre in dem Kunstraum an der Schule. Die Idee für das P-Seminar, sagt Lehrerin Petra von Stromberg-Zapfe, war es, hiesige Schüler und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zusammenzubringen. Ein Kontakt, der für beide Seiten bereichernd sein könne.

"Jede Migration ist auch eine kulturelle Bereicherung", findet die Kunstlehrerin. "Traumraum Deutschland" heißt das P-Seminar, in dem Elftklässler des MTG ebenso arbeiten wie junge Flüchtlinge, die sonst die Fachoberschule oder die Berufsschule besuchen und in Wohngruppen, bei "Pflegeeltern" oder inzwischen auch schon eigenständig in Wohnungen in Erlangen und der Umgebung leben.

Für die Flüchtlinge ist die Teilnahme an dem Seminar freiwillig, sie kommen aber regelmäßig, "immer wieder mal taucht ein neues Gesicht auf", sagt Petra von Stromberg-Zapfe. Sie stammen aus Syrien und dem Jemen, sind Araber und Kurden, "eine bunte Mischung". Seit September wird gemeinsam gemalt, nach den Osterferien wollen alle gemeinsam zum Global Art Festival auf AEG in Nürnberg fahren, nach den Pfingstferien werden die Teilnehmer in der MTG-Turnhalle alternative Wohnräume gestalten — und, ach ja, eine Ausstellung soll es auch geben.

Vorerst aber entstehen noch Bilder. Schöne Bilder, von Deutschland und von Syrien. Daneben auch schreckliche Bilder, die zeigen, was der Krieg anrichtet. Fotos von Aleppo und von Nürnberg dienen als Vorlage. Die Zerstörung ist fast identisch. Das in Worte zu fassen — nein, darum geht es nicht. Die MTG-Schüler — in der Mehrzahl Mädchen — haben sich ohnehin nie getraut, den Flüchtlingen persönliche Fragen nach ihrer Flucht und nach Erlebnissen in der zurückgelassenen Heimat zu fragen. Doch die Distanz ist trotzdem geringer geworden, der Austausch über die Kunst verbindet.

Diesmal hat einer der Flüchtlinge einen Deutschtest aus dem Integrationsvorkurs mitgebracht. "Entscheide dich für die richtige Form bei der indirekten Rede", steht da. Alle diskutieren darüber. Was stimmt denn nun? "Anna behauptet, ich habe ihren Stift gestohlen." Oder: "Anna behauptet, ich hätte ihren Stift gestohlen." Allgemeines Kopfschütteln.

Alle sind sich einig, dass der Test schwer ist. Eindeutig lösen können weder die Erlanger Gymnasiasten noch die Flüchtlinge die Aufgabe. Überhaupt sind in diesem Moment alle Unterschiede aufgehoben. Schüler tauschen sich mit Schülern aus. "Habt ihr das gelernt?", fragt Mohammed. "Theoretisch ja", sagt eine Elftklässlerin. Dass die zweite Satzvariante die richtige ist, darüber ist auch sie sich nicht ganz im Klaren.

Vorn an einer Tafel hängen immer noch die Sätze aus der Anfangsphase des Seminars. Auf die Frage "Was mache ich gerne?" hat Katharina geantwortet "Ich schwimme gerne und höre gerne Musik". Kobani hat geschrieben: "Ich spiele gerne Gitarre und höre gerne Musik."

Zwei Sätze, zwei Jugendliche mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Dass es da auch ganz schön viele Ähnlichkeiten gibt, überrascht in diesem P-Seminar inzwischen schon keinen mehr.

