Flüssiges Denkmal für Erlanger Maler "Pinsl"

In der Bierothek in den Arcaden gibt es das "Pinslbier" — Das Getränk wird in Hallerndorf gebraut - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erhard Königsreuther hat jetzt sein eigenes Bier. Dem als "Pinsl" in Erlangen bekannten Lebenskünstler und Maler hat die "Bierothek" in den Arcaden das "Pinslbier" gewidmet.

In der Bierothek in den Arcaden wird das nach dem Erlanger Original „Pinsl“ genannte „Pinslbier“ ausgeschenkt. Gebraut wird es in Hallerndorf. © Foto: Egbert M. Reinhold



Wie Christian Klemenz, Geschäftsführer der Bierothek, bei der Vorstellung des Pale Märzen erzählte, sei er bei der Erforschung der Erlanger Biergeschichte auf den Spitznamen des Erlanger Originals gestoßen. Königsreuther wurde "Pinsl" genannt, weil er selbst gemalte Bilder gegen Bier tauschte. Außerdem hatte sich "Pinsl" zum "König der Bergkirchweih" ernannt. Er war 2009 gestorben.

Das Pale Märzen "Pinsl" wird in Hallerndorf (Landkreis Forchheim) gebraut und verbindet die fruchtig, florale Hopfenaromatik eines Pale Ales, mit dem traditionellen fränkischen Festbier, dem Märzen. Es wird in 0,33 Liter Flaschen für 1,90 Euro verkauft.

Klemenz hat bereits in der Niederlassung in Fürth ein neues Hausbier ("Evora") ins Leben gerufen und wollte das Gleiche auch in Erlangen machen. Die Bierothek in den Arcaden besteht seit knapp zwei Jahren.

Das Unternehmen versteht sich als "Fachladen rund um das Thema Bier". Überwiegend Craft Biere sind im Angebot, also besonders handwerklich gebraute Biere mit besonderen Geschmacksnoten. Insgesamt werden über 180 Sorten angeboten.

emr