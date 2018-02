Foodtrucks im Herzen von Erlangen

ERLANGEN - Der Erlanger Marktplatz wurde kurzerhand zum Foodtruck-Roundup – Essen aus Lastwagen vom Burger bis zum Donut, vom Wrap bis zum Schäuferla.

Steffen Kreß verkauft aus seinem Foodtruck verschiedene Wraps. Foto: Harald Sippel



Irgendwann hatte Steffen Kreß keine Lust mehr auf den Schreibtisch. Auf Zahlentabellen, auf den Computer, auf Büropflanzen. Als Kaufmann hatte er viele Jahre im Controlling gearbeitet, als Angestellter. "Dann haben wir eines Tages gesagt: Wir wollen raus hier, an die Luft, Spaß haben. Und haben gekündigt." Einfach so. Die Kollegen, sagt Kreß, "haben vermutlich gedacht: Ich spinne". Aber die Familie, die hat ihn verstanden. Auch wenn es ein Risiko ist, "aber die Arbeit hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Das hat die Familie auch gemerkt." Das war 2016.

Mit Marc Grimmeisen, einem Freund, der es genauso gemacht hat mit seinem Bürojob, hat sich Kreß einen US-Truck gekauft, Jahrzehnte alt, Modell Frightliner. "Capri Sonne" stand drauf, weiß Steffen Kreß noch. Sie haben den Laster in eine Scheune gefahren und umgebaut. Neuer Boden, neue Verkleidung, Kühlschränke, eine kleine Küche, Kocher, Teigrollmaschine. "Man kann die Fahrzeuge auch ausbauen lassen", sagt Kreß. Achtzig bis hunderttausend Euro stecken in einem Foodtruck, eine ordentliche Portion Herzblut und Mut. "Wir wissen ja nie, wie viele Kunden kommen werden."

In einer Gastronomieküche bereiten sie ihre Produkte vor, schneiden Tomaten und Zwiebeln, waschen Salat, bestellen beim Metzger Fleisch – denn meist an Wochenenden schließt sich ein Teil der Händler, die es wie Steffen Kreß machen, zusammen und zaubern in Fußgängerzonen, auf Großparkplätze, auf asphaltierte, betonierte, gepflasterte Räume in kurzer Zeit kulinarische Oasen: Kreß und seine Mitarbeiter stehen dann bei Wind und Wetter im umgebauten Capri-Sonne-Laster und verkaufen Wraps: Teigfladen gefüllt mit Salat, Bohnen, Hackfleisch, Kraut und Barbecuesoße oder vegetarisch mit Schafskäse und Balsamico-Feigen-Dressing. Immer wieder entstehen neue Kompositionen.

Doch die umgebauten Paketlieferwagen und Kleinbusse sind mehr als nur rollende Bratwurststände – jeder einzelne ist ein kleines Unternehmen. "Die meiste Arbeit, die Organisation, das Marketing, die Bürokratie, die wir haben, sehen die Kunden gar nicht", sagt Steffen Kreß. Von den Roundups und vom Tagesgeschäft — jeden Tag fahren sie von 11 bis 13.30 Uhr Unternehmen an, als abwechslungsreiches Zusatzangebot zur Kantine — können die Foodtrucker kaum überleben. Sie sind daher auf der ständigen Suche nach Hochzeiten und anderen größeren Veranstaltungen, die sie mit ihrem besonderen Catering abrunden und überraschen können.

So läuft das Geschäft gut, sagt Steffen Kreß, der aus Lauf an der Pegnitz stammt, auch weil die Foodtrucker untereinander kooperieren. In Erlangen auch mit zwei kleinen US-Schulbussen, die auf die gleiche Weise umgebaut und umlackiert wurden – dort werden fränkische Spezialitäten wie ein Burger mit Schäuferlafleisch verkauft. Oder ein Oma-Else-Burger – mit geschmortem Sauerbraten und Preißelbeeren. Oma Else, versichert Kreß, gibt es wirklich, "der Sauerbraten ist nach ihrem Rezept zubereitet." Mit "Lebkoung-Brösala", wie es in der Karte steht. Familienköstlichkeiten aus der heimischen Küche auf die Straße, sozusagen.

Steffen Kreß kommt mit seinen Geschäftspartnern regelmäßig nach Erlangen: Vor allem an den Siemens-Standorten wechseln er und die Kollegen sich nach festem Plan ab: "Damit es abwechslungsreich bleibt für die Kunden." Einfach an eine Ecke stellen, die große Seitenfläche aufklappen, den Herd anwerfen und Burger verkaufen – das geht in Deutschland rechtlich nicht: "Wir sind immer auf das Okay der Unternehmen angewiesen, wir müssen auf Privatgrund parken." Für den gestrigen Sonntag auf dem Erlanger Marktplatz etwa, auf dem rund 15 Foodtrucks beteiligt waren, braucht es die Genehmigung der Stadt Erlangen. "Es gibt immer wieder Firmen, die uns ablehnen – sie haften ja auch für alle Unfälle, die passieren können."

An anderen Fahrzeugen auf dem Marktplatz gibt es Pulled-Pork-Burger, Donuts oder auch Sauerbraten von Oma Else. Foto: Harald Sippel



Bereut hat Steffen Kreß den Schritt in die Selbstständigkeit, in seinen Foodtruck nicht. "Ich wusste ja von Anfang an, dass Foodtrucks gerade vor allem eine Art Mode sind und die Zeiten sich schnell ändern können." Aber deshalb zurück ins Büro, zu den Zahlentabellen und dem Computer? Das will er nicht.

