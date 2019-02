Foodtrucks in Erlangen: Burger und knackige Insekten

Trotz des teils heftigen Schneefalls kamen Dutzende zum "Round-up" - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Selten war der Erlanger Marktplatz so lecker: Mitten in der Innenstadt trafen sich am Sonntag gleich mehrere Foodtrucks zu einem sogenannten "Round-up". Der Andrang war groß, trotz des Wetters. Und an einem Stand gab es sogar Insekten zu verkosten.

Kulinarische Köstlichkeiten aus der Wagenburg..Gut besucht war das „Round-up“ der Foodtrucks trotz Nässe und einsetzendem Schneefall am Sonntag. © Torsten Hanspach



Gut besucht war das "Round-up" der Foodtrucks trotz Nässe und einsetzendem Schneefall am Sonntag. Die rund zwanzig Wagen und Stände hatten sich auf dem Marktplatz gegenüber dem Schloß zu einer Wagenburg formiert, als ginge es darum, den Besuchern Schutz vor dem ungemütlichen Wetter zu bieten. Round-up? Foodtruck? Englische Begriffe gehören hier zum Geschäft - schließlich klingt Foodtruck irgendwie aufregender als Imbisswagen.

Das leckere und vielfältige Angebot hielt für jeden Gaumen etwas parat, und die meisten Anbieter legen Wert auf Zutaten aus nachhaltiger Herkunft. Von klassisch-herzhaften Burgern über Exotisches aus Asien und Afrika bis zu süßen Donuts und verzierten Kuchen-Lollies, den sogenannten "Cake Pops" gab es, was das Herz begehrte. Wraps und Sandwiches - ob vegetarisch oder nicht - stießen auf rege Nachfrage.

Und wer mochte, konnte in Bob’s Insektenküche die "Dschungelprüfung" mit gebratenen Würmern probieren und feststellen dass diese - pikant gewürzt eine echte Delikatesse sind.

