Formalin ausgelaufen: Erlanger Pathologie geräumt

ERLANGEN - Ein Gefahrgutunfall hat die Erlanger Feuerwehr am Freitagmorgen beschäftigt. In der Pathologie der Universitätsklinik war Formalin ausgelaufen.

Die Feuerwehr wurde mit Atemschutzgeräten und Chemieschutzanzügen ausgerüstet Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Kurz vor acht Uhr wurde die Feuerwehr gerufen, weil im Keller der Pathologie an der Ecke Krankenhausstraße / Universitätsstraße ein Rohr undicht war, aus dem Formalin austrat. Das hatte sich bereits auf dem Fußboden verteilt und war offenbar auch unter die Möbel geflossen.

Als Formalin bezeichnet man eine etwa 35-prozentige wässrige Formaldehyd-Lösung mit Zusatz von Methanol. Es wird zur Leichenkonservierung sowie zur Konservierung von anatomischen und biologischen Präparaten benutzt. Bei unsachgemäßer Anwendung kann es Allergien, Haut-, Atemwegs- oder Augenreizungen auslösen. Bei hoher Konzentration besteht sogar Lebensgefahr.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich mit Atemschutzgeräten und Chemieschutzanzügen ausrüsten, um gefahrlos in den Keller gehen zu können. Dort wechselten sich drei Trupps bei der Arbeit ab. Sie unterstützten zunächst bei der Bedienung der technischen Anlagen und nahmen dann die Flüssigkeit mit Chemiebindemittel auf. Das so gebundene Formalin wurde in luftdichte Spezialbehälter gefüllt und wird von einer Entsorgungsfirma vernichtet.

Die Pathologie wurde vorsorglich geräumt, mit einem Hochleistungslüfter wurde der stechend riechende Stoff später aus dem Gebäude geblasen. Neben den Kräften der Ständigen Wache waren auch Praktikanten von den Integrierten Leitstellen in Nürnberg und Bamberg mit vor Ort, um sich ein Bild vom Feuerwehralltag zu machen. Während des fast dreistündigen Einsatzes musste die Universitätsstraße halbseitig gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

