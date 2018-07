Die Schülerinnen und Schüler des Neunkirchener Christian-Ernst-Gymnasiums warfen sich zur Feier des Tages mächtig in Schale. Mit schicken Kleidern und stilvollen Smokings feierten die Jugendlichen ihr bestandenes Abitur.

Am Freitag war die Aula des Eckentaler Gymnasiums packevoll. Schließlich stand die Entlassungsfeier unter dem Motto "ABI kropolis - Die Götter verlassen den Olymp" mit Zeugnisübergabe von 115 Abiturienten an. Der Abend in Bildern.