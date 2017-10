Franken-"Tatort": Uni Erlangen wird zum Film-Set

Ob am Orginalschauplatz in der Erlanger Universität oder in Nürnberger Kneipen: Gemeinsam lässt sich die Premiere der fränkischen Ermittler besonders gut gucken und nachher bestimmt auch diskutieren. Im Ludwigs, im Sabberlodd und am Süd-Gelände versammelten sich die Tatort-Fans.

Diesmal geht es um den Mord an einem Nürnberger Geschwisterpaar , verbunden mit dem Tod eines Polizeikollegen — das alles lässt die Kommissare Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) in einen Abgrund blicken, der sie sprachlos macht. Vor allem Paula Ringelhahn macht das ziemlich zu schaffen.

ERLANGEN - Das "Tatort"-Team war dieser Tage wieder an der Universität Erlangen-Nürnberg. Am Südgelände hat die Filmcrew am Roten Platz und in der Cafeteria gedreht – natürlich ist das alles noch streng geheim.

Tatort







Kurzbeschreibung: Millionen Deutsche zieht der Tatort Woche für Woche am Sonntagabend um 20.15 Uhr vor den Fernseher. In dem Kult-Krimi ermitteln die Kommissare an verschiedenen Schauplätzen in ganz Deutschland – je nachdem, welche Rundfunkanstalt der ARD die Produktion übernimmt.



Schauplatz für den bayerischen Tatort war jahrzehntelang München. Das änderte sich 2014 mit dem vom Bayerischen Rundfunk neu geschaffenen Franken-Tatort, der in Nürnberg und Franken spielt. Internet: http://www.tatort.de Themenarchiv Tatort

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg







Kurzbeschreibung: Die Friedrich-Alexander-Universität ist nach der LMU in München die zweitgrößte Universität Bayerns. Ihren Hauptsitz hat sie in Erlangen, Nürnberg ist der zweite große Standort.



Gegründet wurde die Universität von Markgraf Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth 1742 in Bayreuth. Ein Jahr später wurde die Bildungseinrichtung nach Erlangen verlegt. Neben dem Markgraf Friedrich ist die Universität noch nach Markgraf Karl Alexander von Brandenburg-Ansbach und -Bayreuth benannt.

Heute studieren circa 40.000 Menschen an der FAU. Internet: https://www.fau.de Themenarchiv Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg