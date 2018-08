Fränkisches Spektakel: Störche fluten Erlanger Regnitzgrund

Seltenes Schauspiel der Natur sorgt im Siedlerweg für Aufsehen - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Es sind spektakuläre Bilder: Mehr als 100 Störche hatten sich am Dienstagabend im Regnitzgrund zwischen der Freien Scholle und der Innenstadt versammelt. Sie holten sich dort ihr Abendessen.

Beiderseits des Siedlerwegs waren die Störche niedergegangen und gingen in mehreren Gruppen auf Nahrungssuche. Denn die Wiesen waren bewässert worden, das hatte Würmer, Mäuse und Insekten an die Oberfläche gescheucht. Für die Störche, die auch von etlichen Raben begleitet wurden, war das ein gefundenes Fressen. Sie schlugen sich die Mägen voll.

