FrankPauli und das erste Heimspiel beim BSC Erlangen

Das fränkische Frisbee-Team mit dem coolen Logo trat in der zweiten Liga an - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Beim Büchenbacher SC hat das erste Frisbee-Turnier der Geschichte stattgefunden. Das fränkische Team FrankPauli trat in der zweiten Liga an — mit eigenen Fan-Artikeln versteht sich.

Erstmals in Büchenbach: Seit ein paar Monaten gehört der Frisbee-Verein Unwucht Erlangen zum BSC. Jetzt hat auch das erste Turnier dort stattgefunden. © Torsten Hanspach



Man mag sich gar nicht vorstellen, was FrankPauli alles durchgemacht hat. Der arme Kerl. Frankensteins Monster unter den Frisbee-Maskottchen, und das in einem Sport, der für Frieden und Fairness bekannt ist. FrankPauli sieht böse aus mit seiner Narbe auf der Stirn und seinem fiesen Grinsen.

Die Erlanger Frisbee-Spieler tragen das Trikot mit dem furchterregenden Aufdruck mit Stolz. Sie haben sogar eine ganze Merchandising-Kollektion daraus gemacht: FrankPauli-T-Shirts, FrankPauli-Pullis, FrankPauli- Frisbees, FrankPauli-Postkarten, FrankPauli-Sticker und sogar ein FrankPauli-Panini-Album.

Bilderstrecke zum Thema Ultimate Frisbee: Premiere beim BSC Erlangen Hier fliegen die Scheiben: Zum ersten Mal hat beim BSC Erlangen ein Ultimate Frisbee Turnier stattgefunden. Dabei war auch das fränkischen Team FrankPauli - samt eigenem Merchandise.



Auf dem Gelände des Büchenbacher SC bekam man das alles zu sehen, erstmals fand auf dem Sportgelände des Vereins ein Frisbee-Turnier statt. Seit Mai gehört der Erlanger Verein Unwucht nun zum BSC, trainiert dort auf dem Rasen (mittwochs, 19.30 bis 21 Uhr) und kann nun endlich Heimspiele austragen.

Die Premiere gab es am zweiten Spieltags-Wochenende der zweiten Liga. Teams aus ganz Süddeutschland waren gekommen, die 80 Spieler zelteten auf dem Sportgelände, das Frühstück gab es bei Familie Chotzoglou in der BSC-Gaststätte. Die Heimmanschaft: "FrankPauli", ein Auswahl-Team der fränkischen Vereine Wurfkultur Bamberg, Baybees Bayreuth, Unwucht Erlangen, Discofever Würzburg und Next Generation Nürnberg.

In Franken ist es die zweite Auswahl, die erste, die in Liga eins spielt, heißt "FrankN". Als sich das zweite Team gegründet hat, "haben wir lange nach einem Namen gesucht. FrankN II wollten wir nicht", sagt der Erlanger Alexander Seidel, der Teamkapitän. "Zuerst hieß es FrankP, P für Perspektiv-Team." Doch die Spieler wollten etwas cooleres. Heraus kam FrankPauli. "In Anlehnung an den FC St. Pauli." Der Totenkopf war beim Ultimate Frisbee, der fairsten Sportart der Welt, angekommen.

Von Beginn an FrankPauli-Mitglied: Alexander Seidel.



Mit dem Frisbee-Werfen, das man aus dem eigenen Freizeitprogramm kennt, hat Ultimate Frisbee wenig gemeinsam – eigentlich nur das Spielgerät. Ultimate Frisbee ist ein intensiver Mannschaftssport. Die Teams treten auf einem rechteckigen Spielfeld mit zwei Endzonen gegeneinander an. Ziel des Spiels ist es, durch geschicktes Freilaufen und Passen die Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen, während die gegnerische Mannschaft kontaktlos versucht die Frisbee-Scheibe abzufangen.

Dabei kommen erfahrene Spieler ebenso zum Zug wie Neulinge. Während die beiden Spieler, die aus der eigenen Feldhälfte heraus das Frisbee mit klugen Pässen verteilen, schon etwas besser sein müssen, können die Passempfänger auch waschechte Einsteiger sein – und gleich mit einem Fang einen Punkt erzielen.

Niklas Reichert vom Nürnberger Team Next Generation hat an der Uni mit Ultimate Frisbee angefangen, wie so viele. In den Verein eingetreten ist er vor einem Jahr, jetzt spielt er schon im fränkischen Auswahl-Team. "Man kommt schnell rein, wird super aufgenommen." Die Grund-Taktiken beherrscht er bereits. "Mehr können wir hier auch nicht spielen, da wir ja nicht zusammen trainieren." Nur wenn es um Regelkunde geht, hält sich Reichert noch zurück. "Ich lerne immer dazu. Das geht hier, während man schon mitspielt."

Eigenes Logo: FrankPauli hat ein besonderes Image.



Eigenes Logo: FrankPauli hat ein besonderes Image.



Reichert schätzt den Umgangston auf dem Feld. Wirklich hitzig geht es nicht zu, selbst wenn Auf- oder Abstieg auf dem Spiel stehen. Das mag auch Alexander Seidel an diesem Sport. "Wirklich auf den Mann geht niemand, auch wenn die Intensität doch höher ist, als beim Mixed." Zweikämpfe wie im Fußball sind ausgeschlossen.

"Maximal trifft man einen anderen Spieler aus Versehen, wenn beide zur Scheibe gehen." Dass die Spieler dennoch ehrgeizig sind, passt auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammen, wenn man Handball oder Eishockey gewohnt ist. Das Körperliche ist dort ebenso wichtig wie Taktik und Spielwitz.

Eine Portion Lockerheit gehört beim Frisbee, diesem klassischen Studenten-Sport, aber eben immer dazu. Dass FrankPauli beim ersten Turnier in Erlangen Letzter wird, hat die Teammitglieder trotzdem gewurmt. Nach der Vorrunde war die Franken-Auswahl in die Play-downs gerutscht.

In einer Vierer-Gruppe ging es noch einmal Jeder gegen Jeden. Drei Siege hätten wohl gereicht, um den Vorletzten "Sturm und Drang" in der Tabelle zu überholen, doch gegen den direkten Konkurrenten verlor FrankPauli mit 7:15. Damit steht der Abstieg in die dritte Liga fest. Doch eine neue Liga bedeutet ja auch neue Absatzmärkte für die eigenen Fan-Artikel.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail