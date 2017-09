Frau besprühte Ex-Freund in Erlangen mit Tierabwehrspray

ERLANGEN - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Erlanger Innenstadt gleich zu mehreren Streitereien und Schlägereien. In einem Fall setzte eine 32-Jährige gegen ihren Ex-Freund sogar ein Tierabwehrspray ein.

Es war schon Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, als vor seinem Anwesen im östlichen Bereich des Zentrums ein Streitgespräch eines vormals liierten Pärchens eskalierte. Als die beiden schließlich miteinander rangelten, nahm die 32-Jährige ein Tierabwehrspray zur Hand und sprühte ihrem Ex-Partner damit ins Gesicht. Im Anschluss daran setzte sich die Frau in ihr Auto und fuhr davon.

Als die Frau kurze Zeit später wieder zurückkehrte, empfing sie eine verständigte Polizeistreife. Da die aggressive Frau zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde sie in die Polizeidienststelle gebracht.

Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von 0,41 mg/l. Neben der Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet sie auch ein Fahrverbot von einem Monat.

Nahezu zeitgleich kam es in einer Diskothek in der Nürnberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 27-Jähriger provozierte grundlos einen 22-Jährigen auf der Tanzfläche und schlug schließlich mit der Faust auf ihn ein. Die Platzwunde an der Augenbraue musste in der Unfallchirurgie ambulant behandelt werden.

Aggression gegen Passanten

Bereits am Freitagabend gegen 20 Uhr beobachtete ein Passant im Bereich der Fuchsenwiese einen lautstarken Streit eines jungen Paares. Als der 25-Jährige dann auf seine Begleitung einschlug, mischte sich der Zeuge ein.

Als er den Angreifer zum Aufhören aufforderte, richtete sich die Aggression schließlich gegen ihn selbst. Nun wurde auch er bedroht und beleidigt.en

