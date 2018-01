Frau in Erlangen klemmt Finger in Stabmixer ein

Erlanger Feuerwehr eilte schnell zu Hilfe - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Technische Hilfeleistungen sind ein großer Teil der Einsätze, die die Feuerwehr jedes Jahr leisten muss. Am Donnerstag sind die Helfer zu einem, wie sie selbst sagen, "Einsatz der feinfühligen Art" in die Uniklinik gerufen worden.

Die Feuerwehr musste den Stabmixer zerschneiden, um den Finger der Frau aus der verzwickten Situation zu befreien. © Feuerwehr Erlangen



Die Feuerwehr musste den Stabmixer zerschneiden, um den Finger der Frau aus der verzwickten Situation zu befreien. Foto: Feuerwehr Erlangen



Die chirurgische Notaufnahme benötigte die Hilfe der Feuerwehr bei einer im wahrsten Sinne des Wortes verzwickten Sache. Eine Frau hatte sich beim Backen ihren Finger in einem Stabmixer eingezwickt und konnte diesen nicht mehr selbst herausziehen.

Auch das Personal der Notaufnahme, sonst in jeder Hinsicht erfinderisch, war nach diversen Befreiungsversuchen schließlich mit seinem Latein am Ende. Darum wurde die Feuerwehr, die bekanntermaßen kreativ ist und schon so manche knifflige Situation gemeistert hat, gerufen. Die Kollegen, die alle eine handwerkliche Ausbildung haben, lösten das Problem höchst professionell: Zu ihrem Werkzeug gehört nämlich auch eine scharfe Blechschere, und damit wurde der Stabmixer fachgerecht aufgeschnitten. Freilich ohne den ohnehin schon heftig blutenden Finger der verhinderten Bäckerin noch weiter zu lädieren.

Die Frau wurde in der Notaufnahme weiter behandelt. Dem Vernehmen nach geht es ihr und dem Finger wieder besser. "Dieser Einsatz zeugt einmal mehr von der großen Bandbreite, die wir abdecken müssen und auch können", sagte Feuerwehrchef Friedhelm Weidinger hernach. "Wir wünschen der Bäckerin weiterhin eine gute Besserung".

kds