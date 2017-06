Frau in Erlangen von ICE erfasst

Rettungseinsatz am S-Bahnhof Paul-Gossen-Straße - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Am S-Bahnhof Paul-Gossen-Straße ist am Montag Nachmittag eine Person von einem ICE erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht.

Die Frau war gegen 14 Uhr in Höhe des Bahnsteigs direkt unter der Brücke Paul-Gossen-Straße zwischen dem Gleis drei, auf dem die S-Bahn Richtung Nürnberg hält, und dem daneben liegenden Ferngleis unterwegs. Auf diesem kam der ICE 535 gefahren, der von Bremen nach München unterwegs war. Er erfasste die Frau und überrollte sie.

Schwer verletzt blieb sie unter einem der mittleren Wagons liegen. Eingeklemmt war sie jedoch nicht und konnte darum vom Rettungsdienst erstversorgt werden, noch bevor die alarmierte Erlanger Feuerwehr eintraf. Deren Kräfte bargen die Frau mit Hilfe eines sogenannten Spineboards aus dem Gleisbereich. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte in die Universitätsklinik gebracht, während sich die Feuerwehr um den Zugführer kümmerte. Später wurde dieser von einem Notfallseelsorger betreut.

Die gesamte in diesem Bereich fünfgleisige Bahnstrecke war gut eine Stunde lang gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Bamberg endeten am Fürther Hauptbahnhof, die in Richtung Nürnberg in Erlangen. Gegen 15.30 Uhr war die Strecke wieder frei. Wegen der großen Anzahl der Rettungs-, Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge musste auch die Paul-Gossen-Straße Richtung Westen halbseitig gesperrt werden.

