Frau verliert Kontrolle und prallt gegen Baum

Verkehrsteilnehmer bargen Frau aus Autowrack - Leicht verletzt - vor 2 Stunden

HEROLDSBERG - Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin, die am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug in der Nähe der Autobahn-Anschlussstelle Nürnberg-Nord gegen einen Baum geprallt war und mit vergleichsweise leichten Verletzungen davongekommen war.

Der Kleinwagen wurde durch die Talfahrt übel zugerichtet. © KBM Stefan Brunner



Der Kleinwagen wurde durch die Talfahrt übel zugerichtet. Foto: KBM Stefan Brunner



Die Frau war mit ihrem VW Lupo von Heroldsberg in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen touchierte zunächst einige Büsche, dünnere Bäume und prallte dann ungebremst gegen einen massiveren Baum. Durch den Aufprall drehte sich der Kleinwagen um 180 Grad. Stark beschädigt kam er schließlich am Fuß einer Böschung zum Stehen.

Bilderstrecke zum Thema Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum Die Frau war mit ihrem VW Lupo von Heroldsberg in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum knallte. Der Kleinwagen wurde dabei schwer beschädigt.



Um 16.06 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Feuerwehren Heroldsberg und Großgeschaidt, den Inspektionsdienst des Landkreises Erlangen-Höchstadt, den Rettungshubschrauber "Christoph 27" sowie den Rettungsdienst und die Polizei. Da der Rettungshubschrauber aufgrund des Baumbestandes und der starken Berufsverkehrs auf der Bundesstraße nicht in der Nähe der Einsatzstelle landen konnte, flog er nach Heroldsberg weiter, wo die medizinische Besatzung von einem Rettungswagen aufgenommen und zur Unfallstelle gebracht wurde.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte an der Einsatzstelle war die verletzte Frau bereits von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Unfallfahrzeug befreit und betreut worden, so dass seitens der Feuerwehr keine technischen Rettungsmaßnahmen mehr erforderlich waren. Durch die rund 20 Feuerwehrleute wurde die Einsatzstelle gegen Brandgefahr sowie gegen den fließenden Verkehr abgesichert, der über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Nachdem die Frau im Rettungswagen von Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt und in eine Klinik eingeliefert worden war, konnte die Bundesstraße wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.