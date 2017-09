Frauen am Ball: Kickerinnen starten in Erlangen

ERLANGEN - Für die Fußballerinnen der Spielvereinigung Erlangen beginnt am Samstag die neue Landesliga-Saison. Es ist die zweite nach dem Aufstieg. Und wohl die erste ohne Torwart-Problem.

Zumindest eines ist in der neuen Saison mehr als wahrscheinlich: Die beste Angreiferin wird sich nicht mehr ins Tor stellen müssen. In der Vorsaison noch hatte Nina Felgendreher immer mal wieder zwischen den Pfosten aushelfen müssen, weil die etatmäßige Keeperin Chiara Vetter im Urlaub oder anderweitig verhindert war. "Jetzt haben wir drei gleichwertige Torhüterinnen", sagt Trainer Thomas Hertwich.

Und seufzt.

Diese Baustelle scheint behoben — auch wenn die Personalplanung bei den Erlanger Fußballerinnen dennoch eine wahre Herausforderung bleibt. Neue Spielerinnen haben sich keine gefunden, dafür gab es eine "kleine Umstrukturierung" zwischen erster und zweiter Mannschaft. Die Reserve spielt in der Bezirksliga, vier Fußballerinnen dürfen sich nun drei Klassen höher beweisen. Ansonsten ist das Team zusammengeblieben, nur Johanna Grzywotz ist weg. Sie zieht aus beruflichen Gründen nach Irland.

Ebenfalls bald weg sein könnte Nina Felgendreher. Und auch wenn noch nichts sicher ist, entlockt alleine die Vorstellung dem Spieli-Coach noch einen Seufzer. "Sie wäre ein Torjäger, der uns fehlen würde." Die gesamte Vorbereitung hat die Angreiferin bereits verpasst, pünktlich zum ersten Saisonspiel am Samstag (16 Uhr) beim VfR Stadt Bischofsheim ist sie zurück. "Im September entscheidet sich, wie es im Studium bei Nina weiter geht."

Beim Auftakt in Bischofsheim hat Hertwich zwölf Spielerinnen zur Verfügung, viele haben noch Semesterferien oder sind im Urlaub. In der Vorsaison war das oft ein Problem, vor allem in der Hinrunde. Da gewann der damalige Aufsteiger nur zwei von elf Partien. In der Rückrunde waren es schon sechs Siege. In Summe ergab das am Ende Platz sieben.

"Diese Saison wollen wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben", sagt Hertwich. Ein Sieg in Bischofsheim wäre ein guter Anfang. "Wir kennen den Gegner und seine Stärken gut. Das ist ein Vorteil." Schaffen es die Erlangerinnen, der individuellen Klasse des Vorjahres-Sechsten etwas entgegenzusetzen, "dann holen wir etwas". Eigentlich ist der Coach "positiv gestimmt". Wenn, ja, wenn ... "Es fehlt der komplette Sturm, Nina muss ohne Training gleich spielen."

Ein 0:0 macht Mut

Mit der Vorbereitung aber ist Thomas Hertwich zufrieden. "Wir haben es komplett anders gemacht als zuvor, auf Stabilität, Ausdauer und Kraft gesetzt." Seine Spielerinnen sollen fitter und mental stärker werden. "Das haben wir im Winter begonnen." Damals mit Erfolg, denn die Rückrunde war stark. In einem Testspiel gelang den Erlangerinnen zudem ein 0:0 gegen das Regionalliga-Team der Spielvereinigung Greuther Fürth.

Zählbares hat das Remis nicht gebracht, dafür aber Selbstvertrauen für die zweite Runde nach dem Aufstieg. Die ist bekanntlich immer die schwerste. Doch davon hält Hertwich wenig, oder anders: "Das ist Quatsch." Es sei ein Vorteil, die Gegner bereits zu kennen, auch wenn in diesem Jahr fünf neue Teams in der Landesliga dabei sind. "Wir wollen aber auf uns schauen, unser Spiel dem Gegner aufdrücken." Hinzu kommt die eigene Personalplanung. Und damit alleine ist man ja fast schon ausgelastet.

