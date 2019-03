Frauen-Tumult und Schläge: Polizei rückt drei Mal in Erlanger Disco aus

Ermittlungen wegen teils gefährlicher Körperverletzung laufen - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Gleich drei Mal musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag in eine Diskothek in der Erlanger Innenstadt ausrücken. Jetzt laufen Ermittlungen, gleich mehrfach geht es um teils gefährliche Körperverletzung.

Immer wieder wurde die Erlanger Polizei wegen Schlägereien zu der Diskothek in der Altstadt gerufen. Es begann mit einem Einsatz gegen 1.40 Uhr, als zwei Gruppen - alles Frauen zwischen 20 und 29 Jahren - in Streit gerieten. Die fünf Beteiligten schlugen aufeinander ein und waren schwer alkoholisiert, ihre Atemalkoholwerte reichten von 0,2 bis 2,1 Promille, teilt die Polizei mit. Zwei Frauen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.

Nur eine halbe Stunde später der nächste Alarm. Ein 22-Jähriger aus Fürth habe einem 25-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann aus Erlangen holte ebenfalls aus, seine Faust traf seinen Kontrahenten ebenfalls im Gesicht. "Auch in diesem Fall waren beide nicht unerheblich alkoholisiert", heißt es in einer Pressemitteilung.

Gegen 4.15 Uhr wurde die Polizei zum vorerst letzten Mal zu der Discothek gerufen. Ein 18-Jähriger und ein 52-Jähriger gerieten in Streit. Der Jüngere hatte den Mann zuvor mit einem Kopfstoß verletzt, er erlitt eine Platzwunde im Gesicht. "Gegen den mit 1,7 Promille alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet", teilt die Polizei mit.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.