Frauenaurach: Hotelschiff fährt gegen Brücke - Zwei Tote

Kollision ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe von Erlangen - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Bei einer Schiffskollision mit einer Eisanbahnbrücke sind auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal bei Frauenaurach in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Den Rettungskräften bot sich beim Eintreffen am Unglücksort ein Bild des Schreckens.

Ein schwerer Schiffsunfall hat zwei Besatzungsmitgliedern das Leben gekostet. © ToMa



Ein schwerer Schiffsunfall hat zwei Besatzungsmitgliedern das Leben gekostet. Foto: ToMa



Das Flusskreuzfahrtschiff mit 230 Personen an Bord rammte eine Eisenbahnbrücke in Frauenaurach kurz vor der Schleuse Kriegenbrunn. Das Unglück ereignete sich gegen 1.30 Uhr. Das Schiff war mit 181 Passagieren und 49 Besatzungsmitgliedern in Erlangen gestartet und auf dem Weg nach Budapest. Durch den Aufprall wurden zwei Besatzungsmitglieder im Führerstand des Schiffes eingequetscht und konnten nur noch tot geborgen werden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den tödlich Verunglückten um zwei Männer in Alter von 33 und 49 Jahren.

Rund 220 Rettungskräfte und Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Weitere Informationen folgen in Kürze

kds/tk/mo