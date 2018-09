Freikarten gewinnen: "Babylon Berlin"-Marathon im Kino

Am 22. und 23. September heißt es: Drogen, Politik und Extremismus im CineStar - vor 1 Stunde

ERLANGEN - "Babylon Berlin" kommt ins Free-TV. Vorab sind die Folgen am 22. und 23. September bei einem Serien-Marathon im CineStar zu sehen. Die Erlanger Nachrichten verlosen dafür 2x2 Freikarten.

"Wir wollten mit Ausstattung, Kostüm, Dekor die Zeit einfangen, ohne sie einfach nur abzubilden und ihr dazu einen heutigen Touch geben", sagt Regisseur Tom Tykwer über die TV-Serie "Babylon Berlin". Foto: Archivfoto: Frederic Batier/X Filme



Tom Tykwers TV-Serie "Babylon Berlin", eine Koproduktion von ARD und dem Bezahlsender Sky, ist vor der Ausstrahlung im Ersten (ab 30. September) vorab im "CineStar", Nürnberger Straße 31, auf der großen Leinwand zu sehen. Am Samstag, 22. September, steht die komplette erste Staffel von "Babylon Berlin" mit acht Folgen auf dem Programm, und am Sonntag, 23. September, läuft die gesamte zweite Staffel. Beginn ist jeweils ab 12 Uhr. Sitzfleisch sollte man in jedem Fall mitbringen: Jede Staffel hat eine Länge von 390 Minuten.

Tom Tykwers "Babylon Berlin" ist die erste deutsche TV-Serie, die die politische Entwicklung der Weimarer Republik in allen Facetten und Gesellschaftsschichten erzählt. Entworfen wird das ganze Panoptikum der aufregendsten Stadt der 20er Jahre zwischen Drogen und Politik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus. Als Autoren und Regisseure zeichnen Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries für die Serie verantwortlich.

In den Hauptrollen sind Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. Auch Peter Kurth, Matthias Brandt, Lars Eidinger, Fritzi Haberlandt, Hannah Herzsprung oder Benno Fürmann spielen mit. Regisseur Tom Tykwer: "Wir haben im Grunde keine Serie gedreht, sondern einen epischen, zwölf Stunden dauernden Film. Wir wollten mit Ausstattung, Kostüm, Dekor die Zeit einfangen, ohne sie einfach nur abzubilden und ihr dazu einen heutigen Touch geben."

Die erste Staffel von "Babylon Berlin" wurde unter anderem ausgezeichnet mit vier Deutschen Fernsehpreisen, 14 Grimme-Preisen, der Goldenen Kamera und dem Bayerischen Fernsehpreis.

Die Erlanger Nachrichten verlosen 2x2 Freikarten. Teilnehmer können neben dem Online-Gewinnspiel außerdem eine Postkarte mit ihrer Antwort und dem Stichwort "Berlin" und Telefonnummer an "Erlanger Nachrichten, Redaktion, Innere Brucker Straße 11, 91054 Erlangen" senden. Einsendeschluss ist der 14. September. Die Gewinner werden verständigt.

