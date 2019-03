Freitag bis Sonntag: Nächtliche Sperrung auf der A3

Eine Umleitung wird zwischen Tennenlohe und Frauenaurach eingerichtet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Autobahndirektion Nordbayern sperrt von Freitag, 22. März, bis Sonntag, 24. März, an drei Abenden jeweils von zirka 22 Uhr bis zirka 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Tennenlohe und Erlangen-Frauenaurach die Richtungsfahrbahn Frankfurt der A3.

An der A3 wird weiter fleißig gebaut. Nachts kommt es deshalb zu Sperrungen. © Klaus-Dieter Schreiter



Der Verkehr wird über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung umgeleitet. Die Autobahndirektion Nordbayern baut derzeit das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen um. Der Umbau ist erforderlich, um in diesem Bereich den sechsstreifigen Ausbau der A3 durchführen zu können. Die Bauarbeiten laufen bereits seit 2016.

Vom Umbau des Autobahnkreuzes ist die A73 bis Höhe Eltersdorf betroffen. Hier hat mit der Verkehrsumlegung am 13. März ein neuer Bauabschnitt begonnen. Zwischen der Anschlussstelle Eltersdorf und dem Autobahnkreuz Fürth-Erlangen werden insgesamt fünf Brücken neu gebaut.

Die Sperrungen werden erforderlich, um das Kreuzungsbauwerk in Richtung Bamberg abzubrechen. An diesem Wochenende erfolgt der Abbruch der nördlichen Brückenhälfte über der Fahrtrichtung Frankfurt der A3. Der Abbruch der südlichen Brückenhälfte erfolgt das darauffolgende Wochenende. Der Verkehr der A3 wird zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Tennenlohe und Erlangen-Frauenaurach in Fahrtrichtung Frankfurt über die B4 und die Staatsstraße 2244 geführt.

