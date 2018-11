Freizeitbereich in Dechsendorf ist fertig

ERLANGEN - Der zentrale Verkehrsübungsplatz für alle Erlanger Viertklässler in Dechsendorf ist bekanntlich bereits seit Schuljahresbeginn in Betrieb. Nun sind die Sportgeräte, die ebenfalls auf der neuen Fläche Platz gefunden haben, eingeweiht worden.

Nachdem der Verkehrsübungsplatz in Dechsendorf bereits eingeweiht worden war, ist nun auch der auf derselben Fläche entstandene Freizeitbereich eröffnet worden. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Lange haben der Dechsendorfer Ortsbeirat und die Bürger für eine Freizeitanlage in ihrem Vorort gekämpft, es wurden Pläne gemacht, wieder verworfen, und neu geplant. Dann gab es im Stadtrat plötzlich Bedenken wegen der hohen Kosten.

Doch nun ist der Multifunktionsplatz endlich fertig. "Es lohnt sich für die Stadt total, mit den Bürgern zusammen zu arbeiten", lobte dann auch Oberbürgermeister Florian Janik, der zur Eröffnung gekommen war, das Ergebnis der gemeinsamen Planungen. Neben einigen Stadträten waren auch Dechsendorfer Kinder gekommen, die den Platz sogleich in Besitz nahmen und mit ihren Fahrrädern und Rollern über das Spielfeld für Fußball und Streetball düsten.

Auch eine neue Skateboardanlage ist entstanden. Sie wurde gemeinsam mit Max Hecht vom Jugendhaus West geplant, der den Gästen mit seinem Skateboard zeigte, was man dort alles für Sprünge machen kann. Derzeit wird die Bepflanzung am Rand der Anlage und entlang des verlegten Weiher-Spazierweges noch ergänzt. Am Ende wird die gesamte Anlage rund 440 000 Euro kosten.

