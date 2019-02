Fridays For Future: Podiumsdiskussion in Erlangen

Im E-Werk haben Politiker, Schüler und Studenten Meinungen ausgetauscht - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Schüler, auch in Erlangen, demonstrieren für den Klimaschutz. Über die Bewegung Fridays For Future haben Politiker, Schüler und Studenten am Montagabend im E-Werk diskutiert. Im Video fassen wir ein paar Meinungen dazu zusammen.

Tobias Fries/ Katharina Tontsch