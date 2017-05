Frisbee-Team schließt sich dem BSC Erlangen an

Traditionsverein bekommt eine neue Abteilung und hofft auf einen neuen Platz - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Der BSC Erlangen bekommt Zuwachs: Das Ultimate-Frisbee-Team "Unwucht Erlangen" schließt sich dem Verein an — nicht die einzige Neuigkeit in Büchenbach.

Wie genau der neue Name lautet, ist noch nicht klar. BSC Unwucht Erlangen steht zur Diskussion. Fest steht, dass sich das Frisbee-Team dem Verein im Erlanger Westen anschließt. "Momentan sind sie noch ein eigener Verein. Aber alle werden Mitglieder beim BSC, irgendwann wird der Verein übergehen in unseren", sagt der BSC-Vorsitzende Josef Polster. Sein Verein ist durch den Zusammenschluss künftig "breiter aufgestellt". Bisher gab es nur Fußball, Kegeln und Tennis.

"Wir hatten noch Platz, einen Trainingspartner aufzunehmen", sagt Polster. Das Frisbee-Team ist besonders pflegeleicht: "Sie brauchen nur einen Platz, Hütchen, ein paar Leibchen und Kabinen." Immer mittwochs trainiert die Unwucht-Mannschaft auf dem A-Platz. "Das dürfen sie, weil sie sonst kaum Spiele haben, anders als die Fußballer."

Das Ziel sei, "das Publikum zu mischen". Das Frisbee-Team stellt sich vor allem aus Studenten zusammen, eine interessante Gruppe auch für den BSC. "Der Plan ist, nach einem Spiel unserer Fußballer ein Frisbee-Spiel zu veranstalten. Damit man auch sehen kann, wie Frisbee überhaupt gespielt wird." Ein großes Rasen-Turnier, vergleichbar mit dem Parkettrutscher-Turnier in der Halle, ist erst im nächsten Jahr möglich.

Bilderstrecke zum Thema

Am Strand sieht man sie öfters, die runde Scheibe, die durch die Luft segelt. In Franken gibt es eine ganze Frisbee-Sport-Szene. Einmal im Jahr trifft sie sich zum Ultimate Frisbee Turnier in der Erlanger Uni-Sporthalle in der Gebberstraße. Wir haben die Bilder dazu.