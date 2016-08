Frisch und kalt vom "Milch-Haisl" in Kalchreuth

KALCHREUTH-KÄSWASSER - Frische Landmilch direkt ab Hof gibt es seit kurzem bei der Familie Gemmel in der Käswasserstraße Nr. 78. Ein schmuckes Holzhaus beherbergt einen Milchautomaten.

Ernst, Harald und Anneliese Gemmel beim ersten Milchzapfen am Automaten im neuen Milch-Haisl in Käswasser. © Foto: Ernst Bayerlein



Tag und Nacht kann man dort die frische Milch, die im Automat unter vier Grad Celsius gekühlt wird, selber zapfen. Dazu bringt man die eigene Flasche oder Kanne mit, bei Bedarf kann im „Milch-Haisl“, so der Name der Station, auch eine Milchflasche für einen Euro gekauft werden. Dann wirft man Geld in den Automat und zapft die gewünschte Menge Milch von einem halben Liter bis zu fünf Liter. Der Geldautomat gibt das restliche Geld zurück. Ein Liter Milch kostet einen Euro.

Die Milch kommt von den eigenen Kühen, etwa 70 Tiere werden in einem offenen Laufstall gehalten. Die Kühe werden seit über zehn Jahren mit gentechnikfreiem Futter versorgt, im Sommer überwiegend mit Gras von den eigenen Wiesen.

Die Familie Gemmel hat auch noch andere Produkte wie den Kalchreuther Kirsch-Secco, Kirsch-Glühwein, Schnäpse aus eigenem Streuobst sowie Kirschen, Äpfel, Birnen und Zwetschgen je nach Jahreszeit. Sogar der Wunsch nach Wachteleiern kann erfüllt werden.

„Wir mussten uns bei den extrem niedrigen Milchpreisen etwas überlegen“, berichten Ernst und Anneliese Gemmel und so kamen sie auf den Milchautomaten eines Schweizer Herstellers. Ernst Gemmel, er ist schon seit über 15 Jahren Obmann des örtlichen Bayerischen Bauern Verbandes, hatte schon seit einiger Zeit solche Überlegungen.

Die Investitionskosten für den Milchautomaten, das Gebäude und die Anschlüsse seien schon hoch gewesen, aber die Familie ist zuversichtlich, dass die frische Milch aus dem „Milch-Haisl“ gut angenommen wird.

