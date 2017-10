Frische Krapfen für einen guten Zweck

ERLANGEN - Über 20 000 Krapfen will der Lions Club in diesem Jahr bei seiner Benefiz-Faschings-Aktion für den guten Zweck in Umlauf bringen.

Über 17 000 Krapfen an Erlanger Unternehmen und Organisationen hat der Lions Club beim "Krapfen-Schmaus" im vergangenen Jahr verteilt – und dafür Spenden eingesammelt. Das integrative Projekt Erlanger "Lions Sportkids" erhielt davon 8000 Euro.

In diesem Jahr wollen die Lions die 20 000er-Marke knacken. Bestellungen werden ab sofort angenommen.

Krapfen mit Puderzucker Foto: colourbox.com



"Man muss nur bei uns bestellen – wir liefern am Vormittag des 21. November frische Krapfen frei Haus", erklärt der amtierende Präsident, Fred Krüger. Die Bestellungen sind ab sofort auf der Webseite www.krapfenschmaus-erlangen.de möglich.

Über 20 Ehrenamtliche der "Lions-Flotte" werden die süßen Teile im Laufe des Vormittags am 21. November ausliefern. Krüger: "Wir setzen auf unsere Stammkunden, wünschen uns aber möglichst viele neue Unterstützer und Genießer." Je geliefertem Krapfen "erwirtschaften" die Verantwortlichen des Projekts 50 Cent. Das Geld spendet der Lions Club Erlangen für den Schulsport unter dem Aspekt seiner integrativen Möglichkeiten. Vor allem wird sozial benachteiligten Kindern der Pestalozzischule die Teilnahme an zusätzlichen außerschulischen Sportangeboten ermöglicht.

