Frontalzusammenstoß mit Pkw: Rollerfahrer verletzt

Autofahrerin übersah Zweirad an Auffahrt Erlangen-Nord zur A 73 - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Am Freitagmittag kam es in der Baiersdorfer Straße an der Autobahnauffahrt zur A 73 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr die Baiersdorfer Straße stadtauswärts. An der Ampel wollte sie nach links zur Autobahnauffahrt Erlangen-Nord in Fahrtrichtung Bamberg abbiegen, übersah hierbei jedoch einen bevorrechtigten 24-jährigen Rollerfahrer, berichtet die Polizei.

Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Durch den heftigen Aufprall erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen und musste stationär im Klinikum aufgenommen werden.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Roller wurde total zerstört, am Pkw wurde die Fahrzeugfront eingedellt. Der Sachschaden wird auf 3800 Euro geschätzt. Die Baiersdorfer Straße musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig stadteinwärts gesperrt werden.

