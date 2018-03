Fruchtig und speziell: Die FAU bekommt ein eigenes Bier

Kitzmann braut für die Universität Erlangen-Nürnberg - Ab Mai erhältlich - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Bier zum 275-jährigen Bestehen der Friedrich-Alexander-Universität: In der Brauerei Kitzmann ist das "Helle Köpfchen" präsentiert worden. Ab Mai wird es erhältlich sein.

Braumeister Stefan Herz reicht in der Kitzmann-Brauerei Gläschen mit Vorderwürze an Kathrin Castiglione, Lisa Jordan (l.) sowie an Peter Kitzmann und Joachim Hornegger (r.). © Harald Sippel



"Noch schmeckt es wie kalter Tee." Braumeister Stefan Herz reicht Gläschen mit Kostproben der Vorderwürze an seinen Chef Peter Kitzmann, an den Uni-Präsidenten Joachim Hornegger sowie an Kathrin Castiglione, Inhaberin des Lehrstuhls für Bioverfahrenstechnik an der FAU, sowie an die Nachwuchsbrauerin Lisa Jordan.

Es wird zwar noch bis Anfang Mai dauern, bis das Bier zum 275-jährigen Uni-Bestehen vorgestellt wird, doch die Vorbereitungen für den Jubiläumstrunk laufen in der Brauerei Kitzmann auf Hochtouren.

Die FAU hat sich mit der Brauerei Kitzmann zusammengetan, damit eine der Biersorten, die ansonsten bei Seminaren im Röthelheim-Campus hergestellt werden, zum Jubiläum auch in großer Menge ausgeschenkt werden kann. 135 Hektoliter von der Rezeptur, die auf die Idee von Lisa Jordan zurückgeht, werden gebraut.

Für die Namensfindung wurde von der FAU ein Internet-Wettbewerb veranstaltet. Am "Markttag des Wissens" im Mai wird erstmals das "Helle Köpfchen" - ein Bier mit feinem Fruchtaroma, das auf eine spezielle Malzmischung und der Hopfensorte "Nelson Sauvin" basiert - ausgeschenkt. Danach kommt es in den Verkauf und wird an natürlich beim Schlossgartenfest zu haben sein.

