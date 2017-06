Frühschoppen am Berg: Regen macht erfinderisch

ERLANGEN - Selbst das feucht-nasse Wetter hinderte die Besucher nicht, am traditionellen Sonntags-Frühschoppen auf der Bergkirchweih in Erlangen teilzunehmen. Wie die Gäste den Regenschauern trotzten, können Sie in unserer Bildergalerie sehen.

Bilderstrecke zum Thema Schirm und Plane: Regen macht Berg-Frühschoppern nichts aus Frühschoppen am Berg: Das ist für die Besucher Tradition am Pfingstsonntag. Diesen ließen sich die Berg-Gäste auch nicht vom Regen vermiesen - im Gegenteil. Mit Regenplanen, Schirmen und festen Schuhen trotzten die Berg-Gänger dem nass-feuchten Himmelsspiel. Einige gingen, wie hier im Entla's Keller, einfach in die Festzelte oder auf die überdachten Sitzplätze.