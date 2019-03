Frühstück und Buffet: Unsere Brunch-Tipps für Erlangen

Vom Schloss bis zur Bäckerei von nebenan: Hier lässt sich wunderbar schlemmen

ERLANGEN - Frühstücken ist wunderbar. Besonders am Wochenende, wenn ein freier Sonntag zum großen Brunch einlädt. Für jeden ist etwas dabei, ob Schlemmer-Menü, Kuchen-Träume oder Fairtrade. Wir haben die besten Brunch-Tipps unserer Redaktion zusammengetragen.

Frühstücks-Träume in und um Erlangen: Hier ein Bild vom Buffet im Schloss Atzelsberg. © Detkef Overmann



Ob mit Freunden, der Familie oder dem Partner: Gemeinsam in den Tag zu starten, ist toll. Besonders, wenn man dabei zusammen schlemmen kann. In Erlangen gibt es eine große Auswahl an Restaurants, die Frühstück oder gar ein Buffet anbieten. Es gibt klassische Brunch-Termine am Sonntag in gemütlichen Cafés oder in ruhigen Innenhöfen. Für ein ganz besonders festliches Frühstück ist der Brunch im Schloss Atzelsberg zu empfehlen. Die kann man speisen wie ein König.

Wer Wert auf fair gehandelte Produkte oder veganes Essen legt, ist im Lesecafé richtig. Hier gibt es ebenfalls ein großes Frühstücks-Buffet. Einige Restaurant bieten zudem ein gute Auswahl an Á-la-carte-Frühstück an. Und natürlich geht es auch in Erlangen ganz entspannt zu, zum Beispiel im Lorlebäck. Insbesondere für die Brunch-Termine gilt: Reservieren! Bei einigen Restaurant ist dies auch weit im Vorraus empfehlenswert.

Das beste Frühstück gibt es Ihrer Meinung nach woanders? Ihr liebstes Brunch-Restaurant in Erlangen kommt in unserer Übersicht nicht vor? Schreiben Sie uns eine Mail an gastro@nordbayern.de oder direkt an die Autorin.

