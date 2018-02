FSV Erlangen Bruck überragend beim Vizemeister

ERLANGEN - Die Brucker Keglerinnen haben es wieder getan: Wieder haben sie etwas scheinbar Unmögliches geschafft. In der Bundesliga bezwang der FSV die Spitzenmannschaft KV Liedolsheim mit 5:3 — auf fremden Bahnen. Der Klassenverbleib ist damit sicher.

Ist unglaublich stolz auf ihr Team: Sandra Brunner hat mit den Keglerinnen des FSV beim Vizemeister für eine Überraschung gesorgt. © Foto: Harald Hofmann



Glauben konnte es Sandra Brunner bis kurz vor Schluss nicht. "Ich bin realistisch. Wir hatten eigentlich keine Chance, waren nicht auf den Sieg aus. Wir wollten einfach so viele Mannschaftspunkte holen wie möglich." Erst bei den letzten 30 Wurf wurde der 38-Jährigen klar: "Das sieht nach einem Sieg aus." Ihre Leistung hatte die ehemalige Nationalspielerin bereits erbracht, im Mittelpaar ihren Mannschaftspunkt geholt, 613 Holz, Tagesbestleistung.

Sandra Brunner nahm an der Team-Weltmeisterschaft teil und wurde 2015 Deutsche Einzelmeisterin im Kegeln. Als sie von Walhalla Regensburg zum FSV Bruck gewechselt war, wollte sie kürzer treten. "613 Holz, das muss ich auf den Bahnen in Liedolsheim spielen." Druck, aufgrund ihrer Erfahrung immer die beste Bruckerin sein zu müssen, verspürt sie nicht: "Ich versuche jetzt, meinen Ablauf zu spielen, ich brauche eine gewisse Lockerheit, darf nicht zu verkrampft sein." In dieser Saison klappt das gut.

Doch auch die anderen Keglerinnen aus Bruck zeigen starke Leistungen. "Um in Liedolsheim zu gewinnen, mussten alle am oberen Level spielen", sagt Brunner. Im Startpaar unterlag Gitta Heym nur knapp, ihre Tochter Rike Heym sicherte dem FSV einen Mannschaftspunkt. Mit zwölf Holz Rückstand gingen Sandra Brunner und Petra Wirth im Mittelpaar auf die Bahnen. Nur zwölf Holz. Das war schon überraschend.

Ähnlich knapp ging es weiter. "Damit haben wir nicht gerechnet", sagt Brunner. "Wir haben gut gespielt, das nötige Glück gehabt und die Schwächen der Gegner ausgenutzt." KV Liedolsheim ist Tabellenzweiter, amtierender Vizemeister und Europapokalsieger. "Das Team hat viele Nationalspielerinnen, die stehen nicht umsonst dort oben." Trotzdem lagen die Bruckerinnen vor dem letzten Durchgang beim Stand von 2:2 Mannschaftspunkten mit 25 Holz in Front.

Dass Nadine Perkins und Melanie Steiner diesen knappen Vorsprung ins Ziel retten könnten, glaubte in Reihen der Brucker eigentlich keiner so richtig, noch weniger auf Seiten der Liedolsheimer Gastgeberinnen. Perkins hatte ihren Mannschaftspunkt schon nach drei Sätzen sicher. "Doch es ging hin und her, bis zum letzten Satz", sagt Brunner, die im Schlusspaar als Zuschauerin ihre Teamkolleginnen anfeuerte. Neun Holz lagen die Bruckerinnen am Ende in Führung (3498:3489). Es war ein Sieg, mit dem niemand gerechnet hatte. Nur zweimal in dieser Saison spielte Liedolsheim daheim mehr Holz als der FSV an diesem Tag, von den Auswärtsmannschaften schaffte dieses Ergebnis bisher nur Victoria Bamberg, der Bundesliga-Spitzenreiter.

Der Klassenverbleib ist dem Aufsteiger kaum mehr zu nehmen. Fünf Spieltage vor Schluss hat Bruck neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. "Unten müssten alle Teams gewinnen und wir müssten alles verlieren", sagt Sandra Brunner. "Der Klassenerhalt ist sicher. Das Spiel in Liedolsheim war jetzt das I-Tüpfelchen." Für die ehemalige Nationalspielerin ist auch das überraschend. "Ich bin immer eher pessimistisch und dachte zu Saisonbeginn, dass wir uns nicht halten. Jetzt bin ich umso mehr begeistert und stolz auf das Team." Auch wenn sie es zuerst gar nicht glauben konnte.

Ergebnisse: Heym, G. – Schneider 587:601 1,5:2,5, Heym, R. – Dreher 587:585 2:2, Brunner – Jones 613:571 3:1, Wirth – Sellner, San. 557:562 2,5:2,5, Perkins – Sellner, Sab. 588:558 4:0, Steiner – Zimmermann 566:612 1:3.

