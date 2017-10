Fuhrpark in Erlangen erneuert

ERLANGEN - Das BRK Erlangen-Höchstadt hat vier neue, moderne Einsatzfahrzeuge erhalten. Während einer Feierstunde in der Wache an der Henri-Dunant-Straße sind sie in Betrieb genommen worden.

Die vier neuen Fahrzeuge seien zur Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes, aber auch zur Sicherstellung der Rotkreuz-Aufgabe Daseinsvorsorge für den Katastrophenschutz notwendig, sagte Kreisgeschäftsführerin Beate Ulonska während der Feierstunde. Das BRK Erlangen-Höchstadt leistet das mit seinen Einsatzfahrzeugen und Einsatzkräften nämlich für die Stadt Erlangen und den Landkreis.

"Eine neue und noch stärkere Bedeutung bekommt dies durch die latent vorhandene Terrorgefahr in Deutschland, wie die Einsätze in den letzten zwei Jahren gezeigt haben", sagte Ulonska. Für motivierte Helferinnen und Helfer benötige das BRK eine "vernünftige, moderne Ausrüstung", dazu würden auch moderne Fahrzeuge gehören.

Zwei der Neuen hat das Land Bayern zur Verfügung gestellt, zwei hat der Kreisverband selbst beschafft. Der sogenannte "Gerätewagen San" ist ein zehn Tonnen schwerer Lkw mit sechs Sitzplätzen und umfassender medizinischer Ausrüstung für die Versorgung von bis zu 25 Patienten. Dazu gehören unter anderem, wie der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Volker Nachtmann erläuterte, Beatmungsgeräte, ein großes Zelt, Notstromaggregat und eine umfangreiche Einsatz-Beleuchtungsanlage.

Das High-Tech-Fahrzeug erlaubt eine schnelle und eigenständige Versorgung von Verletzten, ohne dass weitere Ausstattung erforderlich ist. Es löst einen 28 Jahre alten "Arzttruppwagen" ab und ist Bestandteil der "Schnelleinsatzgruppe Behandlung Stadt". Der Freistaat hat dafür 210 000 Euro bezahlt.

Der neue "Notfall-Krankentransportwagen" ist ähnlich einem Rettungstransportwagen ausgestattet und Teil der "Schnelleinsatzgruppe Transport". Er wird in Heroldsberg stationiert und dort einen alten Wagen ersetzen. Das 110 000 Euro teure Fahrzeug ist aus der Erfahrung von Hochwassereinsätzen mit einem Allrad-Antrieb ausgestattet und wurde ebenfalls vom Freistaat bezahlt.

Den neuen Kommandowagen Ford S-Max hat das BRK selbst gekauft. Er ersetzt einen 14 Jahre alten BMW und ist als Führungsfahrzeug für die Koordinierung kleinerer Einsätze gedacht. Genutzt werden soll er auch, um damit Helfer zu Lehrgängen zu fahren. Ebenfalls selbst beschafft hat das BRK einen Kommandowagen. "Als Lehre aus der Baiersdorfer Hochwasserkatastrophe haben wir erkannt, dass das BRK über geländegängige Fahrzeuge verfügen muss", erläuterte Volker Nachtmann. Der Lada verfügt über einfache, aber sehr robuste Technik, hat wenig Elektronik und läuft auch nicht voll, wenn er durch tieferes Wasser fahren muss.

Besonders hell beleuchtet während der Vorstellung der neuen Fahrzeuge war ein Dixi-Klo, das sich scheinbar zwischen die neuen Autos geschmuggelt hatte. Es war jedoch kein Zufall, dass es dort stand. Denn das BRK Erlangen hat sich aus der Erfahrung beim Schiffsunglück, wo die Helfer stundenlang am Kanal im Einsatz waren, ein solches Klo samt Transportanhänger angeschafft. "Länger dauernde Einsätze mit hohen Helferzahlen führen dazu, dass auch menschliche Bedürfnisse bei den Helferinnen und Helfern auftauchen", erläuterte Rettungsdienstleiter Thomas Heideloff. Damit diese Bedürfnisse in geschützter Umgebung und umweltsicher erledigt werden können, steht nun das Dixi-Klo zur Verfügung.

Zur feierlichen Inbetriebnahme der neuen Errungenschaften hatten sich zahlreiche Gäste auch von den Rettungsorganisationen aus Stadt und Landkreis eingefunden. BRK-Chef Stefan Müller weilte jedoch in Berlin, wo er an den Koalitionsverhandlungen teilnimmt, und auch Lokalpolitiker waren nicht dabei, weil zur selben Zeit eine Stadtratssitzung stattfand. Darum sprach Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger im Namen von Oberbürgermeister Florian Janik ein Grußwort, in dem er das Erlanger BRK als "wahnsinnig verlässlichen Partner" bezeichnete.

