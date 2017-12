Fünf Verletzte in Erlangen

ERLANGEN - Bei einer Feierlichkeit ist am Mittwoch gegen 18 Uhr eine Fritteuse in Brand geraten. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.

Aus dem Gerät, das außerhalb des Gebäudes in Betrieb war, stieg nach 30 Minuten Rauch auf. Der Betreiber öffnete die Fritteuse daraufhin. Aufgrund der Sauerstoffzufuhr schlugen Flammen aus dem Kochgerät. Der Versuch, das Feuer mit Wasser zu löschen, stellte sich als großer Fehler heraus. Durch die so entfachten Stichflammen, zog sich ein 21-Jähriger leichtere Verbrennungen am linken Arm zu, weitere vier Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Brandursache war ein technischer Defekt.

